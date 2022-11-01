تشت رسوایی ضدانقلاب افتاد/فرشته احمدی در منزل به قتل رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان غربی، ناصر عتباتی در رابطه با جزئیات فوت خانم فرشته احمدی در شهرستان مهاباد اظهار کرد: برای بررسی علت فوت خانم احمدی پرونده کیفری تشکیل شده و بازپرس ویژه قتل با همکاری کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی و اداره اطلاعات استان به طور دقیق در حل بررسی پرونده هستند.

وی افزود: دادستان شهرستان مهاباد نیز با دستور بنده به همراه کارآگاهان جنایی برای بررسی بیشتر پرونده در محل حادثه حضور پیدا کرده و تحقیقات همه جانبه ای در حال انجام است.

عتباتی بیان کرد: طبق بررسی‌هایی که تا امروز انجام شده اثبات گردیده، شلیک گلوله از داخل منزل این فرد انجام شده و این موضوع را اعضای خانواده این خانم هم تأیید کرده اند. حسب اعلام مراجع انتظامی و امنیتی در محدوده منزل این خانم در زمان وقوع حادثه هیچ گونه تجمع، اغتشاش و حضور پلیس نیز وجود نداشته است.

وی افزود: در حال حاضر پرونده با موضوع قتل عمد تشکیل شده و بازپرس جنایی در حال بررسی موضوع و انجام تحقیقات مقدماتی است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: این پرونده با دستور ویژه در حال رسیدگی است.

عتباتی در پایان اعلام کرد: دستگاه قضائی با دقت و جدیت و بدون توجه به فضا سازی های رسانه‌ای موضوع قتل خانم احمدی را بررسی می‌کند.

دادستان شهرستان مهاباد هم برای بررسی بیشتر در محل حادثه حضور پیدا کرده و تحقیقات همه جانبه‌ای در حال انجام است.

در روزهای اخیر که پروژه کشته‌سازی ضد انقلاب به صورت زنجیره‌ای در حال انجام است، هر روز نام‌هایی مختلف از شهرهای ایران مطرح می‌شود که توسط نیروهای امنیتی کشته شده‌اند و پس از بررسی‌ها مشخص می‌گردد این افراد یا زنده هستند یا دلیل مرگشان موضوع دیگری بوده است. نیکا شاکرمی، اسرا پناهی، دکتر پریسا بهمنی، نگین عبدالملکی، سارینا اسماعیل زاده، آرنیکا قائم مقامی، مائده جوانفر و بسیاری افراد دیگر نمونه‌هایی از همین دست هستند.

اخیراً نیز یکی از افرادی که رسانه‌های ضد انقلاب روی ماجرای فوت وی مانور داده اند و تلاش می‌کنند مرگ او را با اغتشاشات اخیر مرتبط کنند، خانمی به نام فرشته احمدی اهل شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی است.