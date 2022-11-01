به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه به اتفاق نخست‌وزیر ارمنستان نشست هیئت‌های عالی‌رتبه دو کشور را برگزار کردند.

رئیس جمهور در این نشست با ابراز رضایت از روند رو به رشد روابط دو کشور گفت: با توجه به ظرفیت‌های متنوع و متعدد موجود در ایران و ارمنستان ضروری است که همه تلاش خود را برای ارتقای سطح روابط و گسترش همکاری‌های فیمابین به کار بگیریم.

رئیسی همکاری در حوزه انرژی را از زمینه‌ها و ظرفیت‌های موجود برای ارتقای سطح روابط دو کشور دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در دیگر زمینه‌های اقتصادی و تجاری از جمله در عرصه افزایش صدور خدمات فنی و مهندسی هم همکاری‌ها را گسترش دهد.

رئیس جمهور برگزاری منظم جلسات کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور را در فعال‌تر شدن عرصه تعاملات اقتصادی و تجاری دو کشور مؤثر توصیف و بر تلاش برای تحقق هدف‌گذاری انجام شده برای رساندن سقف تبادلات دو کشور به ۳ میلیارد دلار تاکید کرد.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه منطقه قفقاز بخشی از تمدن، تاریخ و فرهنگ ایران است، حفظ صلح، ثبات و آرامش در این منطقه را برای جمهوری اسلامی مهم دانست و خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی دارد از ظرفیت‌های متنوع و کارآمد خود برای برقراری و تقویت صلح و امنیت در منطقه قفقاز استفاده کند.

نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان نیز که به دعوت رسمی جمهوری اسلامی ایران و در قالب سفری رسمی به ایران آمده بود گزارشی از نشست سه جانبه کشورش با آذربایجان و روسیه در سوچی و همچنین آخرین تحولات مربوط به قفقاز ارائه کرد.

نخست وزیر ارمنستان همچنین در این نشست با قدردانی از اولویت قائل شدن دولت آیت‌الله رئیسی برای توسعه روابط با همسایگان گفت: با توجه به علاقمندی دو کشور و نیز ظرفیت‌های موجود باید برای ارتقای سطح فعلی روابط دو کشور تلاش کنیم.

پاشینیان زمینه‌های همکاری فیمابین از جمله برای فعالان بخش خصوصی دو کشور را فراوان دانست و اظهار داشت: با اتکا به همین زمینه‌ها و ظرفیت‌ها سران دو کشور رساندن سقف مبادلات به سطح ۳ میلیارد دلار را هدف‌گذاری کردند که کاملاً قابل دستیابی است.

تقویت همکاری‌های ترانزیتی دو کشور برای اتصال دریای سیاه به خلیج فارس از دیگر درخواست‌های نخست وزیر ارمنستان در این دیدار بود.

نخست وزیر ارمنستان در بخش دیگری از سخنانش از نقش‌آفرینی سازنده جمهوری اسلامی ایران در منطقه قدردانی و تاکید کرد که تلاش‌های ایران همواره معطوف به تثبیت و تقویت صلح و امنیت در منطقه بوده است.