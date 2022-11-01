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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۴۸

مدیرکل اموال تملیکی بوشهر:

روزهای شلوغ اموال تملیکی استان بوشهر/ ۹۰۰ خودرو خارجی حراج شد

روزهای شلوغ اموال تملیکی استان بوشهر/ ۹۰۰ خودرو خارجی حراج شد

بوشهر - مدیرکل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر گفت: در مهر ماه سال جاری ۲ هزار میلیارد تومان از محل فروش خودرو و کالاهای دارای مجوز فروش اموال تملیکی در چهار مرحله کسب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم بهادری اظهار داشت: با دستور قضائی طی ۲ مرحله مزایده فوق العاده خودور و مزایده الکترونیکی و حراج حضوری زمینه فروش ۹۰۰ خودرو فراهم شد.

وی بیان کرد: همچنین در ماه گذشته ۴۰ تن کالای فاقد مجوز مصرف و ممنوعه در گمرکات بوالخیر و دلوار شهرستان تنگستان طی یک مرحله امحاء شد.

بهادری گفت: مهرماه سال جاری که به دستور قضائی فروش خودروهای گمرکات کشور به این سازمان محول شد و همچنین با توجه به بیشترین تعداد خودرو در سطح کشور که در گمرکات بوشهر وجود داشت، این مرکز شلوغ ترین و پرکارترین روزهای خود در سال‌های اخیر را گذراند.

کد مطلب 5622371

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