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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۴۸

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم:

۲۹ بیمار با علائم کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند

۲۹ بیمار با علائم کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند

قم- رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: طی شبانه روز گذشته فوتی ناشی از کرونا نداشتیم و ۲۹ بیمار با علائم کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند.

مهدی مصری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان قم اظهار داشت: در ۲۴ ساعت منتهی به دهم آبان ماه، ۲۹ بیمار با علائم کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند.

وی با بیان اینکه در این مدت ۴ بیمار جدید با علائم قطعی بیماری کرونا بستری شدند، عنوان کرد: طی شبانه روز گذشته فوتی ناشی از کرونا نداشتیم و در مجموع ۹۶ بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند و حال ۲ نفر نیز وخیم است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه از ۴۰ تست انجام شده، نتیجه ۳ تست مثبت اعلام شده است، افزود: تاکنون یک میلیون و ۹۴۵ هزار و ۸۸۴ دوز واکسن کرونا در استان قم تزریق شده است.

کد مطلب 5622372

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    نظرات

    • IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
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