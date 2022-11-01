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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۲۱:۳۸

استاندار خوزستان خبر داد؛

اختصاص۱۲۸۰میلیارد تومان به خوزستان/افزایش فعالیت تعاونی‌های استان

اختصاص۱۲۸۰میلیارد تومان به خوزستان/افزایش فعالیت تعاونی‌های استان

اهواز- استاندار خوزستان گفت: امسال یک هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان برای حمایت از اشتغال و تولید به استان اختصاص یافت که میان دستگاه‌ها تقسیم می‌شود و هر دستگاه باید طرح خود را به بانک معرفی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان عصر امروز سه شنبه در چهارمین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان خوزستان با تأکید بر ضرورت توسعه تجارت مرزی در پایانه‌های چذابه و شلمچه اظهار داشت: ۲۲ تعاونی مرزنشین فعال در خوزستان وجود دارد که با برخی از دستگاه‌ها چالش‌هایی دارند؛ لذا کارگروهی برای رفع این چالش‌ها تعیین شده تا فعالیت این تعاونی‌ها افزایش یابد.

استاندار خوزستان در خصوص فعالیت بازارچه‌های مرزی استان بیان کرد: از ۳ بازارچه مرزی استان تنها یک بازارچه فعال است که تصمیمانی پیرامون فعال‌سازی ۲ پایانه مرزی غیرفعال نیز اتخاذ شد.

وی در رابطه با ارائه تسهیلات به پروژه‌های فناورانه و دانش بنیان تصریح کرد: در سال جاری یک هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان برای حمایت از اشتغال و تولید به خوزستان اختصاص یافت که این اعتبار میان دستگاه‌ها تقسیم خواهد شد و هر دستگاه باید طرح خود را به بانک معرفی کند.

خلیلیان با بیان اینکه ۲۰ درصد از اعتبار اختصاص‌یافته برای حمایت از اشتغال و تولید به شهرهای کوچک و مناطق کم‌برخوردار ارائه خواهد شد، گفت: حداقل ۱۰ درصد از این تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان داده خواهد شد تا بتوانیم از این حوزه نیز حمایت ویژه‌ای داشته باشیم.

کد مطلب 5622407

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