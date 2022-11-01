تجهیزات پزشکی نقش مهمی در بهبود سلامت مردم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، قباد محمدی بعد از ظهر سه شنبه در سی و دومین نشست مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، اظهار کرد: حوزه تجهیزات پزشکی از پیچیده‌ترین، مهمترین و حساس‌ترین قسمت‌های وزارت بهداشت و سلامت است و یک حوزه استراتژیک، رو به رشد و همواره در حال تحول است.

وی افزود: محصولاتی که در این حوزه تولید می‌شود بیشترین نقش را در سلامت مردم ایفا می‌کند و اگر در تولید یکی از این محصولات مشکلی ایجاد شود به طور قطع سلامت مردم با مشکل مواجه می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: این مسئله بیانگر جایگاه ویژه تجهیزات پزشکی در حوزه سلامت است و مدیران این حوزه وظیفه بسیار خطیر و سنگینی بر عهده دارند و تمام حوزه‌های مختلف سلامت به تجهیزات پزشکی وابسته هستند.

محمدی بیان کرد: خوشبختانه در سال‌های اخیر اقدامات قابل توجهی در راستای ارتقا حوزه تجهیزات پزشکی و تولیدات دانش بنیان و داخلی صورت گرفته که بسیار ارزشمند است.

وی ادامه داد: به طور قطع خدمات انجام شده در این حوزه در بحران کرونا و رفع کمبود ماسک و وسایل حفاظتی و اکسیژن سازها در کوتاه‌ترین زمان ممکن که با تلاش شما با وجود تحریم‌ها انجام شد که افتخاری است برای کشور و در ذهن مردم ایران ماندگار خواهد بود که در تأمین ملزومات پزشکی چه سرمایه‌ای و چه مصرفی با هیچ‌گونه مشکلی مواجه نشدیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: بیان این خدمات صورت گرفته در حوزه تجهیزات پزشکی در کشور با توجه به نقش مهمی که در حفظ و ارتقا سلامت مردم دارند و در راستای آگاهی بخشی و تبیین اقدامات انجام شده در این حوزه بسیار ارزشمند خواهد بود.

محمدی اضافه کرد: مهمترین چالشی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم بحث تحریم‌های ظالمانه‌ای در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است که حتی به بیماران ما هم رحم نمی‌کنند.

وی افزود: در این تحریم‌ها نقش مدیران تجهیزات پزشکی و مسئولین این حوزه بسیار برجسته و قابل توجه است و تا امروز به بهترین نحو در این زمینه نقش خود را ایفا کرده‌اند.