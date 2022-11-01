به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی شامگاه سه شنبه در ستاد توسعه کشت گلخانه‌ای استان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با تاکید بر ضرورت توسعه این نوع کشت، افزود: بالاترین میزان بهره وری از اراضی کشاورزی و منابع آب استان، بیشترین اشتغالزایی و صرفه اقتصادی و همچنین حفظ اراضی باغی و کشاورزی استان با توسعه کشت گلخانه‌ای محقق می‌شود.

وی ادامه داد: راه اندازی شهرک‌های گلخانه‌ای در استان و مشارکت دولت و بخش خصوص با توجه به مزایایی که دارد، برای سرمایه گذاران دارای جذابیت فراوانی است.

عبداللهی گفت: اکنون یکی از دغدغه‌های مهم استان، فرهنگ‌سازی در خصوص صرفه‌جویی در مصرف آب است از این رو می‌توان بخش بزرگی از مصارف آب کشاورزی را تقلیل داد.

وی افزود: درصدد هستیم با آگاهی بخشی، پشتیبانی و ایجاد تسهیلات، کشاورزان را به تغییر نوع کشت ترغیب کنیم چراکه اگر از مزایای آن مطلع شوند به طور قطع استقبال خواهند کرد.