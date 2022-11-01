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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۲۲:۳۵

سرپرست تعزیرات حکومتی استان یزد:

جریمه ۸.۸ میلیاردی برای حامل کالای قاچاق/ضبط ۵۵۰۰ آداپتور لب تاپ

جریمه ۸.۸ میلیاردی برای حامل کالای قاچاق/ضبط ۵۵۰۰ آداپتور لب تاپ

یزد- سرپرست تعزیرات حکومتی استان یزد از صدور حکم جریمه ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریالی برای حامل کالای قاچاق در یزد خبر داد.

سید محمدمهدی مهاجریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران انتظامی ایستگاه شهید مدنی شهرستان مهریز به یک دستگاه کامیون عبوری که حمل ضایعات از ایرانشهر عازم تهران بود، مشکوک شدند و اقدام به توقیف این خودرو کردند.

وی افزود: مأموران با بررسی اوراق و مدارک متوجه مقادیری کالای قاچاق خارجی شامل ۵ هزار و ۵۰۰ آداپتور لب تاپ شدند که با کشف و ضبط آن و تحقیقات بیشتر، پرونده را به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

مهاجریان مقدم گفت: پس از ارجاع پرونده به شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز گلوگاه شهید مدنی و تحقیقات و استعلامات، شعبه مربوطه حامل کالا را علاوه بر ضبط کالای قاچاق توقیفی به پرداخت ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می کند.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی اضافه کرد: پس از طی مراحل و تشریفات قانونی، پرونده برای اجرای حکم به اداره اجرای احکام ارسال شد تا نسبت به اجرای کامل دادنامه اقدام شود.

کد مطلب 5622464

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