دستگاه های دولتی بافق به طور جدی در اجرای طرح کاداستر مشارکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی صمیمی، سه شنبه شب در جلسه قرارگاه حدنگاری سردار شهید سلیمانی شهرستان بافق بر لزوم حضور رئیس اداره ثبت اسناد به عنوان دبیر قرارگاه حدنگاری شهرستان در مساجد و تبیین قانون حدنگار و مزایای اسناد کاداستری تأکید کرد.

وی همچنین حضور جدی شهرداری و دستگاه‌های دولتی در راستای اطلاع رسانی شهری و ترغیب مردم به دریافت اسناد مالکیت کاداستری و تعویض اسناد دفترچه‌ای را خواستار شد.

دادستان بافق نیز در این نشست با بیان اینکه تقویت امنیت اقتصادی در کنار ایجاد امنیت حقوقی با اجرای کامل کاداستر اظهار داشت: متأسفانه اطلاع رسانی مزایای کاداستر ضعیف است و باید استفاده از ظرفیت صدا و سیما، رسانه ها و فضای مجازی برای تبیین قانون کاداستر مورد توجه باشد.

رحمان مزیدی شرف آبادی بر لزوم استمرار جلسات قرارگاه حدنگاری (کاداستر) با نتیجه گیری و خروجی مناسب و الزام مسئولان در عمل به تعهدات داده شده، تأکید کرد.