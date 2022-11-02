به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن باقری شکیب، بیان کرد: در روزهای پایانی هفته هوای سردی را تجربه خواهیم کرد و حداقل دمای بعضی شهرستان‌های استان به منفی ۳ درجه هم می‌رسد.

وی ادامه داد: روز پنجشنبه دمای هوا نسبت به امروز حداقل ۱۰ درجه سردتر می‌شود.

باقری شکیب افزود: امروز و فردا یک سامانه بارشی ضعیف در استان فعالیت می‌کند که در برخی ساعات سبب بروز رگبار باران و رعد و برق خواهد شد.

وی با بیان اینکه بارش‌ها در ساعات بعد از ظهر شروع می‌شود، اظهار کرد: در مناطق جنوبی استان، وضعیت بارندگی بهتر از سایر مناطق استان است.

باقری شکیب اضافه کرد: مقدار بارش‌های آبان ماه امسال در حد کمتر از نرمال پیش‌بینی شده است اما از نیمه دوم آذرماه وضعیت بارندگی‌ها نرمال می‌شود.