مطالبات مردم خراسان جنوبی از مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای استان سه شنبه شب در جلسه شورا که معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هم حضور داشت با محکوم کردن اغتشاشات اخیر در کشور گفت: این جریانات برای همه اتمام حجت بود که دشمنان به دنبال برهم زدن امنیت کشور هستند و باید برخورد قاطعی با هنجارشکنان انجام شود.

محمدرضا حاجی آبادی بیان داشت: امروزه همه ما موظفیم با کار، تلاش و جهاد تبیین در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و… زمینه توسعه شهرها و روستاها را فراهم کنیم.

وی با انتقاد از نبود متولی واحدی در بحث فرهنگ اظهار کرد: به دلیل نبود متولی واحد در این زمینه با مشکلاتی مواجه می‌شویم.

وی با بیان این که بیرجند تنها یک بخش دارد، ادامه داد: با توجه به وسعت بیرجند با تجمیع تعدادی روستا، بخش جدیدی باید تشکیل شود.

حاجی آبادی ایجاد اعتماد در جامعه را مهمترین موضوع در شرایط فعلی اعلام و تاکید کرد: باید به مطالبات مردم در خدمت رسانی به آنها توجه شود.

نماینده قائنات در شورای خراسان‌جنوبی هم خواستار شورا باوری و شورا یاوری شد و افزود: نگاه مرکز استان به شهرستان‌ها باید نگاه پدرانه باشد و ابتدا نیازهای نقاط دوردست تأمین و سپس به فکر راه اندازی و احداث مواردی مانند استادیوم ورزشی در مرکز استان شود.

محمدرضا قرایی به وجود ۶۰ هزار بیمه شده تأمین اجتماعی در این شهرستان اشاره و اظهار کرد: با وجود این همه بیمه شده، احداث بیمارستان تأمین اجتماعی شهرستان با وجود کلنگ زنی بلاتکلیف رها شده است.

وی با بیان اینکه باید قوانین بومی سازی شوند، خاطر نشان کرد: باید مشکلات مردم در ادارات به خوبی مورد بررسی قرار گیرد اما به علت جرأت کم بعضی از مدیران، مردم با مشکلاتی مواجه می‌شوند که این موضوع نارضایتی‌هایی را به دنبال دارد.

قرایی همچنین خواستار حفظ شأن و جایگاه شورا شد و گفت: شورا در کنار مسئولان دولت به دنبال حل مشکلات مردم است و نباید مورد بی توجهی قرار گیرد.

وی با انتقاد از چگونگی برگزاری جشنواره زرشک یادآور شد: تشییع جنازه زرشک به جای جشنواره زرشک در استان انجام شد و این جشنواره هیچ سودی برای کشاورزان نداشت.

نماینده شورای طبس هم با اشاره به بدهی پیمانکاران به دهیاری‌ها خواستار حل این مشکل شد و افزود: آنچه طبس را خاکسترنشین کرده است ارسال ۹۰ درصد مالیات‌های اخذ شده به سایر نقاط استان است.

طاهری گفت: کاهش باران و خشکسالی‌های چند ساله و عدم توجه به دامداران و عشایر سبب افزایش مهاجرت شده و با وجود ظرفیت‌های اشتغال در این شهرستان باید نگاه ویژه به طبس شود.

نماینده سرایان در شورای اسلامی استان با گلایه از برخی مدیران استانی در خصوص پرداخت تسهیلات ادامه داد: با وجود پیگیری‌های انجام شده، تسهیلات به متقاضیان در بخش‌های مختلف کشاورزی، دامداری و… پرداخت نمی‌شود.

حسین روحی از مشخص نشدن بخشدار آیسک انتقاد کرد و گفت: در استان شاهد تنگ نظری‌هایی هستیم و بعضی از مسئولان پا را فراتر از قانون گذاشته و مشکلاتی که به راحتی قابل حل هستند را بلاتکلیف می‌گذارند.

نماینده فردوس در شورای استان اظهار کرد: درآمد مردم شهرستان از فروش انار است و امسال با توجه به افزایش کمیت و کیفیت آن، از باغدار انار کیلویی شش هزار تومان خریداری می‌شود و فروش انار عایدی با توجه به افزایش قیمت سم و کود برای کشاورز ندارد.

علی حیدرزاده ادامه داد: مسئولان وقتی مسئولیتی را قبول می‌کنند فقط زینت جلسات نباید باشند و در قبال مردم باید به مسئولیت خود عمل کنند.

نماینده درمیان در شورای خراسان جنوبی راه اندازی میل ۷۳ را خواستار و آن را زمینه ساز ایجاد اشتغال استان و شهرستان دانست.

الهیاری خواستار تسریع در دو بانده سازی محور درمیان -بیرجند با وجود قول‌های داده شده، شد و افزود: راه اندازی دو باب کتابخانه در طبس و گزیک با وجود وعده‌های داده شد تاکنون عملی نشده است.

وی برگزاری جشنواره زرشک را بدون عایدی برای کشاورزان دانست و اعلام کرد: قبل از برگزاری این جشنواره زرشک با قیمت بالاتری از کشاورزان خریداری می‌شد و با برگزاری جشنواره شاهد افت قیمت خرید توافقی هستیم.

نماینده نهبندان در شورای استان با اشاره به افزایش کرایه منزل و نبود واحدهای مسکونی مناسب در این شهرستان اظهار کرد: در این شهرستان میوه زیر ۲۵ هزار تومان وجود ندارد و بیش از ۵۰ درصد مردم قادر به تأمین میوه برای خانواده خود نیستند.

حسین حسینی خواستار افزایش نظارت‌ها شد و ادامه داد: با وجود منابع معدنی جاده دسترسی به معادن، زیر ساخت‌های آب، برق و… در مناطق معدنی وجود ندارد.

نماینده مردم بشرویه اجرای عدالت در توزیع اعتبارات را خواستار شد و گفت: چرا اجرای همه قوانین خراسان جنوبی شروع می‌شود.

براتی با اشاره به این که اختیارات مدیران شهرستانی از کارشناسان استان هم کمتر است، ادامه داد: در چند سال گذشته اعلام شد برای تکمیل این پروژه به دو میلیارد تومان نیاز است که با گذشت چند سال و اختصاص ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان هنوز به دو میلیارد تومان برای تکمیل نیاز دارد.

نماینده زیرکوه هم به قصه پر غصه زرشک اشاره کرد و افزود: قدمت زرشک در این شهرستان بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ سال است، با این وجود برای برگزاری این جشنواره از کشاورزان نظرخواهی نشد.

محمدعلی ملکی عدم پرداخت تسهیلات را از مشکلات کشاورزان اعلام و اظهار کرد: با درآمد فعلی از فروش محصولات، کشاورز قادر به احداث بارگاه بهداشتی زرشک نیست.

نماینده شورای سربیشه در شورای استان دریافت مالیات‌های زیاد را از مشکلات موجود دانست و ادامه داد: دریافت مالیات کمر تولید کنند گان را شکسته است تا جایی که در شهرک سربیشه سرمایه گذاری دو میلیارد تومان تسهیلات گرفته و برای وارد کردن دستگاه‌های مورد نیاز باید ۹۵۰ میلیون تومان مالیات بپردازد که برای تولید کننده جوان پرداخت این مالیات هیچ توجیه ای برای ادامه کار ندارد.

حسین فنودی عدم پرداخت عوائد ناشی از فروش سوخت به مرزنشینان را سبب مهاجرت آنها دانست.