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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۹:۲۶

معاون سیاسی اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش:

افراد جامعه مهدوی صبور و ولایت پذیر هستند

افراد جامعه مهدوی صبور و ولایت پذیر هستند

بیرجند- معاون سیاسی ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: افراد جامعه مهدوی امیدوار، صبور، تلاشگر و ولایت پذیر هستند بنابراین باید ولایت پذیری را از خانواده خود شروع کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سعید نصیر الاسلامی سه شنبه شب در مراسم اختتامیه دوره بصیرتی خانواده کارکنان منطقه پدافند هوایی شرق بیان داشت: افراد جامعه مهدوی امید به آینده دارند و برای تربیت فرزندان خود تلاش می‌کنند.

وی افزود: بزرگترین مدرسه دامن مادران است و در آن افراد جامعه مهدوی تربیت می‌شوند تا آینده سازان جامعه باشند.

معاون سیاسی اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش با بیان اینکه افراد جامعه مهدوی صبور و تلاشگر هستند، اظهار کرد: قبل از اینکه پدر و مادر فرزندان خود باشیم، باید با بچه‌های خود دوست شویم.

حجت الاسلام نصیر الاسلامی ادامه داد: اگر این کار را به خوبی انجام دهیم، در جامعه مهدوی امام زمان (عج) هم رفیق و دوست ما خواهد بود.

به گفته وی اگر رفیق فرزندان خود نباشیم، افراد دیگر با آنها دوست خواهند شد و آنها را باید در اغتشاشات جست جو کنیم.

معاون سیاسی اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش خاطر نشان کرد: افراد جامعه مهدوی امیدوار، صبور، تلاشگر و ولایت پذیر است بنابر این باید ولایت پذیری را از خانواده خود شروع کنیم.

کد مطلب 5622530

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