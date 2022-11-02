افراد جامعه مهدوی صبور و ولایت پذیر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سعید نصیر الاسلامی سه شنبه شب در مراسم اختتامیه دوره بصیرتی خانواده کارکنان منطقه پدافند هوایی شرق بیان داشت: افراد جامعه مهدوی امید به آینده دارند و برای تربیت فرزندان خود تلاش می‌کنند.

وی افزود: بزرگترین مدرسه دامن مادران است و در آن افراد جامعه مهدوی تربیت می‌شوند تا آینده سازان جامعه باشند.

معاون سیاسی اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش با بیان اینکه افراد جامعه مهدوی صبور و تلاشگر هستند، اظهار کرد: قبل از اینکه پدر و مادر فرزندان خود باشیم، باید با بچه‌های خود دوست شویم.

حجت الاسلام نصیر الاسلامی ادامه داد: اگر این کار را به خوبی انجام دهیم، در جامعه مهدوی امام زمان (عج) هم رفیق و دوست ما خواهد بود.

به گفته وی اگر رفیق فرزندان خود نباشیم، افراد دیگر با آنها دوست خواهند شد و آنها را باید در اغتشاشات جست جو کنیم.

معاون سیاسی اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش خاطر نشان کرد: افراد جامعه مهدوی امیدوار، صبور، تلاشگر و ولایت پذیر است بنابر این باید ولایت پذیری را از خانواده خود شروع کنیم.