به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عظیمی زاده، صبح چهارشنبه در دیدار با محمد نصیری، شهردار طبس اظهار داشت: ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن در استان ‌یزد به سازمان همیاری شهرداری ها سپرده شده که تاکنون ساخت بیش از ٣ هزار واحد در قالب این طرح در دستور کار قرار گرفته و در حال اجراست.

عظیمی زاده ادامه داد: در صددیم به عنوان یار و یاور دولت در پروژه های شهری به صورت جدی وارد شویم و سازمان همیاری شهرداری های استان برای همکاری و تعامل بیشتر با شهرداری ها و دهیاری ها در اجرای پروژه های عمرانی و با کیفیت قابل قبول آمادگی کامل دارد.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری ‌های استان یزد عنوان کرد: سازمان همیاری در استان یزد ۱۷ پروژه فعال در شهرهای یزد، مهریز، اشکذر و ‌زارچ در دست اجرا دارد و این پروژه ها با قوت و قدرت و حمایت شورای مسکن استان در حال انجام است.

محمد نصیری شهردار طبس نیز در این دیدار شهر طبس را دارای آب و هوای مناسب در فصل پاییز و زمستان و یکی از مقاصد اصلی گردشگران داخلی برای بهره بردن از زیبایی های این شهر دانست و اظهار امیدواری کرد: بتوان در حوزه مدیریت شهری پروژه مشترکی را با سازمان همیاری شهرداری های استان یزد آغاز کرد و در نهایت به بهره برداری رساند.