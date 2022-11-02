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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۸:۳۵

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان تاکید کرد؛

آمادگی کامل سازمان همیاری یزد برای همکاری و تعامل با شهرداری‌ها

آمادگی کامل سازمان همیاری یزد برای همکاری و تعامل با شهرداری‌ها

یزد- مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان یزد بر آمادگی کامل این سازمان برای همکاری و تعامل بیشتر با شهرداری ها و دهیاری ها در اجرای پروژه‌های عمرانی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عظیمی زاده، صبح چهارشنبه در دیدار با محمد نصیری، شهردار طبس اظهار داشت: ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن در استان ‌یزد به سازمان همیاری شهرداری ها سپرده شده که تاکنون ساخت بیش از ٣ هزار واحد در قالب این طرح در دستور کار قرار گرفته و در حال اجراست.

عظیمی زاده ادامه داد: در صددیم به عنوان یار و یاور دولت در پروژه های شهری به صورت جدی وارد شویم و سازمان همیاری شهرداری های استان برای همکاری و تعامل بیشتر با شهرداری ها و دهیاری ها در اجرای پروژه های عمرانی و با کیفیت قابل قبول آمادگی کامل دارد.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری ‌های استان یزد عنوان کرد: سازمان همیاری در استان یزد ۱۷ پروژه فعال در شهرهای یزد، مهریز، اشکذر و ‌زارچ در دست اجرا دارد و این پروژه ها با قوت و قدرت و حمایت شورای مسکن استان در حال انجام است.

محمد نصیری شهردار طبس نیز در این دیدار شهر طبس را دارای آب و هوای مناسب در فصل پاییز و زمستان و یکی از مقاصد اصلی گردشگران داخلی برای بهره بردن از زیبایی های این شهر دانست و اظهار امیدواری کرد: بتوان در حوزه مدیریت شهری پروژه مشترکی را با سازمان همیاری شهرداری های استان یزد آغاز کرد و در نهایت به بهره برداری رساند.

کد مطلب 5622533

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