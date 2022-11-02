هلال احمر ایران رتبه پنجم را دربین کشورهای عضوصلیب سرخ جهانی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب سلیمانی در اولین روز سفر خود به استان آذربایجان‌شرقی در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی اظهار کرد: جمعیت هلال احمر ایران یکی از آماده‌ترین جمعیت‌ها در پاسخ به شرایط بحران است و این جمعیت با وجود شرایط اقلیمی و تنوع در حوادث یکی از بهترین جمعیت‌های ملی در خط مقدم امدادرسانی و اقدامات بشر دوستانه است.

وی خاطرنشان کرد: دیدگاه مثبت استانداران، به عنوان بالاترین جایگاه استان‌ها نسبت به جمعیت هلال احمر بسیار قابل خرسندی است و این دیدگاه خدمت‌گذارانه این نهاد مردمی و غیردولتی باید ترویج پیدا کند.

سلیمانی ادامه داد: از نظر توانمندی جمعیت هلال احمر کشور ایران در جایگاه پنجم جهان است و این؛ مرهون هم افزایی‌ها، حمایت‌ها، همدلی‌ها و تلاش اعضای آن است.

دبیرکل جمعیت هلال احمر تصریح کرد: امید که با این نگاه و نقش آفرینی داوطلبان در روزهای سخت، شاهد اعتلای بیش از پیش این جمعیت باشیم.

عابدین خرم استاندار آذربایجان‌شرقی در این دیدار با تقدیر از تلاش‌های جمعیت هلال احمر در عرصه‌های داخلی و خارجی و امدادرسانی به حادثه دیدگان در داخل استان گفت: جمعیت هلال احمر علاوه بر انجام عملیات امدادی، سفیر صلح در جهان بوده و منشأ خدمات فراوانی به حادثه دیدگان شده و خدمات هلال احمر مایه افتخار برای کشورمان است.

استاندار آذربایجان‌شرقی افزود: فعالیت جمعیت هلال احمر آذربایجان‌شرقی در مراسم اربعین حسینی و اجتماع عظیم مردمی بسیار عالی ارزیابی شد.

وی افزود: تکمیل و تجهیز انبارهای امدادی جمعیت هلال احمر استان نسبت به گذشته و ارتقا سطح آموزش و تقویت نقاط قوت و کارایی بالای این مجموعه بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.