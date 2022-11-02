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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۹:۰۲

معاون استاندار کرمانشاه:

کاهش فرزندآوری ریشه در باورهای غلط فرهنگی دارد

کاهش فرزندآوری ریشه در باورهای غلط فرهنگی دارد

کرمانشاه- سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه گفت: کاهش فرزندآوری ریشه در باورهای غلط فرهنگی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پورهاشمی شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد استانی خانواده و جمعیت که با حضور مشاور وزیر و رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار کرد: کاهش فرزندآوری و سالخوردگی جمعیت یکی از بحران‌های جدی است که آینده کشور را با تهدید مواجه ساخته است.

وی گفت: پیوند دادن بحران کاهش فرزندآوری به مشکلات اقتصادی یک باور غلط است زیرا نسل قبل تر از ما با وجود مشکلات اقتصادی بیشتر و امکانات رفاهی کمتر هر کدام دارای فرزند زیاد بودند.

پورهاشمی ادامه داد: متأسفانه با وجود افزایش امکانات و رفاه اجتماعی در جامعه، شاهد کاهش شدید فرزندآوری در میان خانواده‌ها هستیم.

وی ادامه داد: امروز بسیاری از خانواده‌های مرفه جامعه از بچه دار شدن و یا داشتن فرزند بیشتر امتناع می‌کنند و ریشه این موضوع در ترویج باورهای غلط فرهنگی دارد.

پورهاشمی تصریح کرد: بسیاری از جوانان موفق جامعه از دل همین خانواده‌های پرجمعیت رشد کرده‌اند در حالی ممکن است برخی خانواده‌های مرفه در تربیت شایسته تک فرزند خود ناکام مانده باشند.

سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه اصلاح این باورهای غلط را نیازمند فرهنگ سازی دانست و گفت: صدا و سیما، رسانه‌ها، دستگاه‌های فرهنگی، گروه‌های مردم نهاد و خیرین حوزه سلامت نقشی محوری در تشویق فرزندآوری و اصلاح این فرهنگ غلط دارند که باید در قالب جهاد تبیین انجام شود.

کد مطلب 5622552

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