برج فناوری کرمانشاه تا پایان سال آماده بهره برداری کامل است

سیامک آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید اخیر خود از برج فناوری کرمانشاه، اظهار کرد: این پروژه به عنوان بزرگترین برج غرب کشور در توسعه زیست بوم فناوری، نوآوری و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز این حوزه در استان کرمانشاه نقش مؤثری داشته است.

وی افزود: برج فناوری در حال حاضر نه به صورت بلکه بخشی از آن مورد استفاده قرار گرفته و پنج طبقه آن در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور قرار گرفته اما بر اساس برنامه‌ریزی ها تا پایان سال جاری از تمام ظرفیت برج فناوری کرمانشاه بهره‌برداری خواهد شد.

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمانشاه با تاکید بر اعتبارات سفر رئیس جمهور برای برج فناوری استان کرمانشاه، تصریح کرد: با اعتبارات در نظر گرفته شده برای این برج و تخصیص به موقع آن می‌توان تمام ظرفیت‌های برج فناوری را تا پایان سال جاری به بهره برداری رساند.

آزادی به توسعه شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور در برج فناوری اشاره و خاطر نشان کرد: با راه‌اندازی کامل این برج فناوری می‌توان شاهد توسعه بیشتر این شرکت‌ها و واحدها در حوزه کسب و کارهای تازه و نوپا بود که جز اولویت‌های استان کرمانشاه هستند.

وی عنوان کرد: جذب اعتبارات به منظور تجهیز کامل و تبدیل برج فناوری در استان کرمانشاه به عنوان بزرگترین برج غرب کشور به هاب فناوری از جمله مهمترین اولویت‌هایی است که به دنبال آن خواهیم بود.