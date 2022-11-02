راه شهید سلیمانی ادامه دارد/ جوانان انقلابی هوشیار شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا نقدی صبح چهارشنبه در گلزار شهدای کرمان و بعد از زیارت مرقد شهید سلیمانی گفت: یکی از اقدامات قابل توجهی که شهید سلیمانی انجام داد مقابله با تروریسم و داعشی ها بود، در روزهای اخیر مردم دیدند که تروریست‌ها و افراد شقی می‌توانند چه کارهایی انجام دهند و چگونه امنیت جامعه را مخدوش کنند.

وی گفت: کشتن کودکان در آغوش مادرانشان و به شهادت رساندن زن و مرد بی گناه نشان داد مبارزه با تروریست چقدر مهم است و مردم را بیشتر قدر دان شهید سلیمانی کرد.

وی عنوان کرد: آزادی قدس یکی از مهمترین اهداف شهید سلیمانی بود و امروز جوانان بیش از گذشته پیرو و ادامه دهنده راه شهدا به ویژه شهدای مدافع حرم هستند.

وی گفت: شهدا جنگیدند تا دشمن را از منطقه بیرون کنند و حالا جوانان ما باید پس از مهیا شدن محیط توسط شهدا عملیات نهایی را برای آزادی سرزمین‌های اشغالی انجام دهند و این غده سرطانی را از بین ببرند. زیرا همه شرارت‌های منطقه از این رژیم نشأت می‌گیرد.