سهم ۲۵۰ میلیاردی مازندران از اعتبارات صندوق حمایتی بیماران خاص

محمدرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح دارویاری گفت: با توجه به افزایش قیمت داروها، با این طرح پرداختی بیماران در بسیاری از اقلام دارویی کاهش یافته است.

وی تشکیل صندوق بیماران خاص و صعب العلاج را گام و طرح مهم بیان کرد و گفت: برای تشکیل این صندوق پنج هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است و می‌تواند خدمات ارزشمندی داشته باشد.

وی با عنوان اینکه امیدواریم در قالب این طرح تمامی هزینه‌های بیماران خاص و صعب العلاج را کاهش دهیم، گفت: در حال حاضر ۲۷ گروه از این بیماران تحت پوشش قرار دارند و در آینده نزدیم شمار آن به ۴۲ گروه خواهد رسید.

میرزایی یادآور شد: قرار است تمام هزینه‌های بیماران خاص و صعب العلاج را پرداخت کند و سهم استان از اعتبار سالانه پنج هزار میلیارد تومانی حدود ۲۵۰ میلیارد تومان خواهد بود.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران، تالاسمی، هموفیلی، ام اس، دیالیز و پیوند کلیه را از بیماری‌های تحت پوشش صندوق بیماران خاص ذکر کرد و گفت: پنج هزار نفر در حال حاضر تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند.