به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد رضایی صبح چهارشنبه در مراسم نواخته شدن زنگ استکبار که در مدرسه صدرای بیرجند برگزار شد، اظهار کرد: هر کدام از ایام الله برگ خاطره انگیزی در تاریخ انقلاب اسلامی را برای ما یادآوری می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه روز ۱۳ آبان یادآور خاطراتی چون دستگیری امام (ره) در قبل از انقلاب و تسخیر لانه جاسوسی است، بیان کرد: تبعید امام (ره) به علت اعتراض ایشان به کاپیتولاسیون و مصونیت قضائی آمریکایی بود.

رضایی با تأکید به اینکه در دوران پهلوی آمریکایی برای حضور و کار در ایران حق توحش می‌گرفتند، ادامه داد: باید تاریخ انقلاب را به درستی برای نوجوانانمان تبیین کنیم.

وی با اشاره به ماجرای تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۵۸، اظهار کرد: سفارت آمریکا و به عبارت دیگر لانه جاسوسی آمریکا برای تحقیر ملت ایران فعالیت می‌کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گفت: اسناد لانه جاسوسی در ۱۴ جلد کتاب به چاپ رسیده است.

رضایی با اشاره به حضور ۵۰ هزار مستشار آمریکایی در ایران قبل از انقلاب اسلامی یادآور شد: بسیاری از این مستشاران در واقع کار جاسوسی می‌کردند.

وی اظهار کرد: مستشاران آمریکایی به هیچ وجه اجازه فراگیری کارهای تخصصی را به مهندسان ایرانی نمی‌دادند و در حوزه نظامی حتی برای سرهنگ ایرانی تعیین تکلیف می‌کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: در دوران پهلوی حتی سوزن خیاطی را از دیگر کشورها وارد می‌کردیم و از هر نظر وابسته بودیم.

رضایی با تأکید بر اینکه دشمن به دنبال متوقف کردن قطار پیشرفت ایران، یادآور شد: دشمن وقتی دریافت که تحریم‌های او بلااثر شده برای آشوب‌های اخیر برنامه‌ریزی کرد.

وی با بیان اینکه تبیین تاریخ انقلاب تحلیل سیاسی نوجوانان را افزایش می‌دهد، گفت: انقلاب اسلامی برای ما استقلال و آزادی را به ارمغان آورده است ولی باید مفهوم درستی از این واژه‌ها داشته باشیم.

رضایی افزود: بنای انقلاب در این آشوب‌ها بر مدارا است چرا که برخی از این افراد جوانان خود ما هستند که تحت تأثیر القائات دشمن هیجان زده شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه امروزه ایران یکی از قدرت‌های برتر منطقه است، یادآور شد: حتی در برخی از مسائل علمی جزو ۱۰ قدرت برتر دنیا محسوب می‌شویم.