ترانزیت و صادرات کالا از بندر دیر به قطر افزایش یافت

یونس باربرز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بندر دیر در فاصله کمی تا بنادر کشور قطر قرار دارد و همین موضوع باعث شده تا صادرات کالا و همچنین انجام امور ترانزیتی بین بنادر تسهیل شود.

وی توسعه زیرساخت‌های بندری و گمرکی در دیر را عاملی برای تقویت صادرات و ترانزیت کالا دانست و بیان کرد: نسبت به سال گذشته شاهد افزایش ۸۰ درصدی ترانزیت کالا از بندر دیر به کشور قطر هستیم.

فرماندار دیر استفاده از فرصت جام جهانی برای توسعه صادرات به کشور قطر را مهم خواند و اضافه کرد: پیگیری‌های لازم برای ارتقای گمرک بندر دیر به اداره کل به صورت جدی دنبال و پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به نصب دستگاه ایکس ری و استقرار سگ‌های مواد یاب در گمرک دیر ادامه داد: ۵۳۰ خودرو سواری از ترکیه ترانزیت و از گمرک دیر به مقصد قطر بارگیری شد و به زودی ۵۰ خودرو دیگر نیز از مرز بازرگان وارد و از طریق دیر به قطر ترانزیت می‌شود.