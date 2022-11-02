ارزش تسخیر لانه جاسوسی به قدر انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه ۱۱ آبان) در صحن علنی مجلس در تذکری شفاهی گفت: فرا رسیدن روز مبارزه با استکبار جهانی را خدمت ملت استکبارستیز ایران که همواره در طول سال‌های بعد از انقلاب و حتی در سال‌های قبل از انقلاب نشان دادند که با استکبار و مستکبرین مخالف بوده و با آن مقابله کرده‌اند، تبریک می گویم.

وی تصریح کرد: تسخیر لانه جاسوسی رویدادی بود که امام از آن به عنوان انقلاب دوم یاد کردند و حتی کمتر از انقلاب اول جایگاهی برای آن در نظر نگرفتند. به نحوی که ارزش تسخیر لانه جاسوسی به قدر انقلاب اسلامی بود که در آن رژیم ستم شاهی را از جایگاه خود خلع کردیم.

موسوی لارگانی با اشاره به اینکه تسخیر لانه جاسوسی اقدامی بسیار ارزشمند در سال‌های انقلاب است بیان کرد: همچنین روز دانش آموز را به همه دانش آموزان کشور تبریک می گویم.