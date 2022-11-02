یوسفی: از ظرفیت معلمان انقلابی برای روشنگری در مدارس استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی ضمن گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان، گفت: هرچه بیشتر می‌گذرد، بیشتر به درایت حضرت امام (ره) در انتخاب این روز پی می‌بریم و ددمنشی، خون خواری و دشمنی استکبار جهانی به سردمداری آمریکا را بیشتر می‌بینیم.

وی بیان کرد: دشمنان جوان طلبه‌ای را در نقطه‌ای شکنجه کرده و از وی می‌خواهند که به مقدسات توهین کند و زمانی که وی این کار را انجام نمی‌دهد، او را سلاخی و شکنجه می‌کنند و ادعای آزادی بیان هم دارند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی افزود: مدعیان حقوق بشر داخلی و خارجی که قرآن آتش می‌زنند، در برابر شکنجه این طلبه هیچ فردی را محکوم نکردند که این چهره واقعی آمریکا و استکبار است.

یوسفی تاکید کرد: به وزیر آموزش و پرورش تذکر می‌دهم که از ظرفیت‌های معلمان انقلابی و ارزشی استفاده کنید تا برای دانش آموزان روشنگری کنند. اگر به واسطه معلمان خوشنام انقلابی برای دانش آموزان روشنگری شود، شاهد این نیستیم که برخی از آن‌ها توسط رسانه‌ها اغفال شوند.