زنجان سردترین استان کشور طی ۲۴ ساعت گذشته ثبت شد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی شبانه روز گذشته زنجان سردترین مرکز استان کشور ثبت شدند، گفت: همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته خیرآباد زنجان با سه درجه سانتیگراد زیر صفر به عنوان سردترین ایستگاه هواشناسی کشور گزارش شد.

وی شرایط جوی مناطق مختلف این استان را در اغلب مناطق پایدار و صاف است افزود :آسمان شهرستان طارم هم اکنون ابری است که این شرایط از بعدازظهر امروز با وزش باد همراه خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان افزود: شرایط پایدار جوی و هوای سرد تا پایان هفته در استان حاکم خواهد بود و این فرصت مناسب برای کشاورزانی است که قصد برداشت محصولات خود را دارند.

رحمان نیا افزود: دمای هوای شهر زنجان سه درجه سانتیگراد بالای صفر است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت پنج درجه سانتیگراد کاهش یافته است.