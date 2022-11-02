رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به بضاعت گلستان در خصوص صنایع دستی و تولید محصولات کشاورزی باید بازارچه های مرزی و محلی از جمله اینچه برون و بندرترکمن تقویت شده و بازارچه مرزی گمیشان- حسینقلی ترکمنستان راه اندازی شود.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی افزود: بازارچه‌های مرزی فرصتی برای توسعه تجارت منطقه‌ای بوده لذا در بالارفتن مردم بومی منطقه هم تأثیر بسزایی دارد.

نوروزی توضیح داد که علی رغم آنکه استان پتانسیل های قابل قبول متعدد در بخش شیلات و آبزیان، کشاورزی و معادن داشته اما میانگین درآمد مردم در سطح پایین قرار دارد.

وی عنوان کرد: با پیگیری مجمع نمایندگان و استاندار و همچنین نائب رئیس کمیسیون اقتصادی، منطقه آزاد اینچه برون مصوب شده اما نیازمند ایجاد زیرساخت‌ها از جمله تاسیسات، راه دسترسی و ورود سرمایه گذاران است.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به دیپلماسی اقتصادی دولت، گفت: مرز اینچه برون یکی از مهم‌ترین ظرفیت ها و پتانسیل های استان بوده که با توجه بیشتر به آن و رفع موانع سیاسی با کشور همسایه می تواند در زمینه بهبود روند صادرات کالای ایرانی اثرگذار باشد.