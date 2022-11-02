ضرورت پاسخ به شبهات نوجوانان در فضای حقیقی و مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد رضایی صبح چهارشنبه در جلسه بانوان خبرنگار خراسان جنوبی اظهار کرد: یکی از برنامه‌های ما ایجاد کانونی ویژه بانوان فعال در عرصه رسانه است.

مسئول بسیج رسانه خراسان جنوبی بیان کرد: راه اندازی این کانون با توجه به اینکه ۷۰ درصد خبرنگاران خراسان جنوبی از بانوان هستند، از اهمیت خاصی برخوردار است.

رضایی با تأکید بر اینکه از هر کاری که به بهبود فعالیت رسانه‌ای منجر شود، حمایت می‌کنیم، ادامه داد: همچنین برای برگزاری دوره‌ای در زمینه فعالیت در شبکه‌های مجازی داریم.

وی با اشاره به اینکه ما با یک جنگ تمام عیار رسانه‌ای در بستر شبکه‌های اجتماعی برای مقابله با انقلاب اسلامی رو به رو هستیم، گفت: دشمن به معنای واقعی با همه ابزار و امکانات خود در این جنگ هیبریدی ورود پیدا کرده است.

مسئول بسیج رسانه خراسان جنوبی اظهار کرد: دشمن هم با گروهک‌های معاند، هم با مسائل قومیتی و اختلافات مذهبی در این جنگ ترکیبی ورود پیدا کرده است.

رضایی بیان کرد: دشمن دریافته که در فضای حقیقی نمی‌تواند اقدام خاصی را رقم بزند از این جهت از چند سال قبل در حوزه رسانه و شبکه‌های مجازی فعالیت علیه انقلاب و ایران را شروع کرده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از حوزه‌های فعالیت دشمن در فضای مجازی بحث بانوان و موضوع عفاف و حجاب است، گفت: دشمن کار در این زمینه را کمپین‌های مختلف در برخی شبکه‌های اجتماعی شروع کرد تا به برخی از وقایع اخیر رسید.

مسئول بسیج رسانه خراسان جنوبی اظهار کرد: از همان ابتدای ماجرای فوت مرحوم مهسا امینی مشخص بود که دشمن اصل نظام را هدف گرفته و بحث حجاب و غیره موضوع دیگری است که باید در یک بستر آرام پیرامون آن گفت و گو کرد.

رضایی با بیان اینکه هدف دشمن از ناامن کردن جامعه جلوگیری از حل مشکلات اقتصادی و پیشرفت اقتصادی ایران است، یادآور شد: ما نیاز به تقویت و حمایت از جبهه خودی در جنگ رسانه‌ای هستیم.

وی گفت: همچنین تبیین جدی وقایع اخیر در فضای حقیقی و مجازی باید جدی گرفته شده و با تعامل بیشتر و عمیق‌تر با جوانان و نوجوانان به شبهات آنان پاسخ دهیم

مسئول بسیج رسانه خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار کرد: این راهپیمایی باید با حضور خودجوش مردمی و دانش آموزی برگزار شود.