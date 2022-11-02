قهرمانان والیبال ناشنوایان گلستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، والیبالیست های ناشنوای گلستان مقام اول مسابقات والیبال ناشنوایان (قهرمانی کشور و منتخب تیم ملی- آبان ۱۴۰۱) را از آن خود کردند.

به همین مناسبت، مراسم تجلیل از قهرمانان ورزش والیبال ناشنوایان گلستان با حضور مسولین استانی، مدیرکل بهزیستی، مدیرکل ورزش و جوانان، مدیرکل راه و شهر سازی، معاون ورزشی استاندار، شهردار گرگان و اعضای شورای شهر و دیگر مسئولان برگزار شد.

در این مراسم مدیرکل راه و شهرسازی گلستان، زمینی را برای ساخت سالن ورزشی ویژه ناشنوایان استان اختصاص داد و مدیر کل ورزش و جوانان هم با هزینه های کامل ساخت خانه ورزش موافقت کرد.

شهرداری گرگان، اداره کل بهزیستی و استانداری هم در مجموع با اهداء مبلغ تقریباً ۸۰ میلیون تومان هدیه به تیم والیبال ناشنوایان استان گلستان موافقت کردند که بعد از مراحل اداری به هیئت ورزشی ناشنوایان تحویل و در نهایت بین اعضای تیم تقسیم خواهد شد.