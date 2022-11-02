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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۴۳

قهرمانان والیبال ناشنوایان گلستان تجلیل شدند

قهرمانان والیبال ناشنوایان گلستان تجلیل شدند

گرگان- در مراسمی با حضور جمعی از مسئولان استانی از قهرمانان ورزش والیبال ناشنوایان گلستان که مقام اول کشوری را از آن خود کرده بودند، تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، والیبالیست های ناشنوای گلستان مقام اول مسابقات والیبال ناشنوایان (قهرمانی کشور و منتخب تیم ملی- آبان ۱۴۰۱) را از آن خود کردند.

به همین مناسبت، مراسم تجلیل از قهرمانان ورزش والیبال ناشنوایان گلستان با حضور مسولین استانی، مدیرکل بهزیستی، مدیرکل ورزش و جوانان، مدیرکل راه و شهر سازی، معاون ورزشی استاندار، شهردار گرگان و اعضای شورای شهر و دیگر مسئولان برگزار شد.

در این مراسم مدیرکل راه و شهرسازی گلستان، زمینی را برای ساخت سالن ورزشی ویژه ناشنوایان استان اختصاص داد و مدیر کل ورزش و جوانان هم با هزینه های کامل ساخت خانه ورزش موافقت کرد.

شهرداری گرگان، اداره کل بهزیستی و استانداری هم در مجموع با اهداء مبلغ تقریباً ۸۰ میلیون تومان هدیه به تیم والیبال ناشنوایان استان گلستان موافقت کردند که بعد از مراحل اداری به هیئت ورزشی ناشنوایان تحویل و در نهایت بین اعضای تیم تقسیم خواهد شد.

قهرمانان والیبال ناشنوایان گلستان تجلیل شدند

کد مطلب 5622693

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