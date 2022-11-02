۴۰ شرکت دانش بنیان در نمایشگاه تجهیزات پزشکی کرمانشاه حضور دارند

تورج شیرزادیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نمایشگاه تجهیزات پزشکی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی کرمانشاه، اظهار کرد: از خصوصیات این نمایشگاه حضور بارزترین شرکت‌های تولید داخل کشور و رونمایی از آخرین محصولات تجهیزات پزشکی تولید داخل و دانش بنیان است.

وی افزود: نمایشگاه تجهیزات پزشکی می‌تواند به رشد فناوری تجهیزات پزشکی در کشور و همچنین آشنایی مدیران این حوزه با آخرین دستاوردهای تولیدات داخل کمک کند.

مدیر تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: در کنار تولید کنندگان تجهیزات پزشکی در این نمایشگاه پارک علم و فناور استان کرمانشاه و پارک فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز حضور دارند.

شیرزادیان خاطر نشان کرد: از دستاوردهای این نمایشگاه تجهیزات پزشکی آن است که مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی با آخرین دستاوردهای تولیدات داخل تجهیزات پزشکی آشنا می‌شوند و همچنین زمینه برای ورود سایر علاقه‌مندان این حوزه نیز فراهم خواهد شد.

وی بیان کرد: در این نمایشگاه ۴۰ شرکت تولید کننده تجهیزات پزشکی که قطب سوم کشوری هستند و تولیت نظارت و صدور مجوزهای لازم آنها با دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه است نیز حضور دارند.