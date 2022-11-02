تعدادی از عوامل اصلی اغتشاشات در کرمان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی در جمع نمازگزاران مسجد ۱۴ معصوم (ع) با تاکید بر این مطلب که خانواده‌ها باید مراقب فرزندان خود بوده و احساسات و شور جوانی آن‌ها را با تحلیل صحیح اوضاع جامعه مدیریت نمایند، تصریح کرد: بسیاری از دستگیر شدگان حوادث اخیر از جوانانی بوده‌اند که فریب لیدرهای اصلی اغتشاشات اخیر را خورده‌اند و از اقدامات خود پشیمان هستند که بر مبنای تأکیدات ریاست قوه قضائیه با اخذ تعهد و کفالت‌های متناسب، آزاد شده‌اند.

وی گفت: تعدادی از این افراد دستگیر شده جز عوامل اصلی و تحریک کننده بودند که با سو استفاده از فضای موجود قصد برهم زدن امنیت و آرامش مردم را داشته‌اند.

مدعی العموم در استان کرمان با اشاره به این مطلب که پرونده‌های مربوط به لیدرهای اصلی اغتشاشات در دست رسیدگی قرار دارد، عنوان کرد: دستگاه قضائی با عاملان بر هم زدن امنیت عمومی جامعه با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

بخشی افزود: انتظار می‌رود که مردم با هوشیاری و آگاهی خود زمینه‌های هرگونه سو استفاده معاندین و اراذل و اوباش را از بین برده و در صورت مشاهده هرگونه تجمع و اقدامات غیرقانونی افراد قانون شکن، مراتب را به نهادهای انتظامی و امنیتی اطلاع دهند.