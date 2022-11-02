زنگ استکبارستیزی در مدارس اردبیل به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، در این آیین که پیش از ظهر چهارشنبه در مدرسه شاهد (شهید پیرزاده) اردبیل برگزار شد، مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل اظهار کرد: استکبارستیزی دانش‌آموزان کشور و همراه نشدن با نوای دشمنان همواره کابوسی برای مستکبران جهان است.

کلام‌الله صفری به برگزاری برنامه‌های هفته دانش‌آموز اشاره کرد و گفت: امسال برنامه‌های این هفته به دلیل وقایع اخیر دارای ابعاد گوناگون فرهنگی و سیاسی خواهد بود.

وی با بیان اینکه دشمن از علم‌اندوزی در ایران و پیشرفت علمی کشورمان در هراس است، تصریح کرد: ما باید برای حضور در عرصه‌های جهانی این وجهه علمی را در کشور حفظ کرده و در مسیر ارتقای آن تلاش کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل افزود: شهادت دانش‌آموزان در جبهه‌های نبرد مکتب درس‌آموزی برای عصر حاضر است و فرزندان ما امروز باید در مدارس این شهدا را الگوی راه و مسیر خود قرار دهند.

صفری برگزاری راهپیمایی روز ۱۳ آبان را یادآور شد و خاطرنشان کرد: به رغم آنکه این روز مصادف با روز جمعه است اما دانش‌آموزان ما این بار نیز سنگر جهاد و دفاع از انقلاب را خالی نگذاشته و همراه با خانواده‌های خود در راهپیمایی شرکت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور مسئولان استانی برگزار شد، زنگ استکبارستیزی به صدا درآمد و برنامه‌های هفته دانش‌آموز در اردبیل آغاز شد.