  1. استانها
  2. اردبیل
۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۲۷

همزمان با سراسر کشور؛

زنگ استکبارستیزی در مدارس اردبیل به صدا درآمد

زنگ استکبارستیزی در مدارس اردبیل به صدا درآمد

اردبیل- همزمان با سراسر کشور، زنگ استکبارستیزی در کلیه مدارس استان اردبیل نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این آیین که پیش از ظهر چهارشنبه در مدرسه شاهد (شهید پیرزاده) اردبیل برگزار شد، مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل اظهار کرد: استکبارستیزی دانش‌آموزان کشور و همراه نشدن با نوای دشمنان همواره کابوسی برای مستکبران جهان است.

کلام‌الله صفری به برگزاری برنامه‌های هفته دانش‌آموز اشاره کرد و گفت: امسال برنامه‌های این هفته به دلیل وقایع اخیر دارای ابعاد گوناگون فرهنگی و سیاسی خواهد بود.

وی با بیان اینکه دشمن از علم‌اندوزی در ایران و پیشرفت علمی کشورمان در هراس است، تصریح کرد: ما باید برای حضور در عرصه‌های جهانی این وجهه علمی را در کشور حفظ کرده و در مسیر ارتقای آن تلاش کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل افزود: شهادت دانش‌آموزان در جبهه‌های نبرد مکتب درس‌آموزی برای عصر حاضر است و فرزندان ما امروز باید در مدارس این شهدا را الگوی راه و مسیر خود قرار دهند.

صفری برگزاری راهپیمایی روز ۱۳ آبان را یادآور شد و خاطرنشان کرد: به رغم آنکه این روز مصادف با روز جمعه است اما دانش‌آموزان ما این بار نیز سنگر جهاد و دفاع از انقلاب را خالی نگذاشته و همراه با خانواده‌های خود در راهپیمایی شرکت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور مسئولان استانی برگزار شد، زنگ استکبارستیزی به صدا درآمد و برنامه‌های هفته دانش‌آموز در اردبیل آغاز شد.

کد مطلب 5622703

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها