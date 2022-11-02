به گزارش خبرنگار مهر، سهراب امیری نژاد صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحیه اولین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران و اعضای شورای اسلامی اظهار داشت: ارتقای سطح علم و دانش دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاها برای پیشگیری از تخلفات اداری بسیار مهم است.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری بوشهر افزود: بسیاری از تخلفات اداری صورت گرفته به دلیل عدم آگاهی و ناخواسته صورت می‌گیرد که قطعاً برگزاری دوره‌های آموزشی در پیشگیری بسیار کمک می‌کند.

بازآموزی مداوم دهیاران

فرماندار تنگستان نیز اظهار داشت: آموزش و بازآموزی مداوم دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها به منظور افزایش آگاهی و دانش حوزه روستایی در مسیر رشد و توسعه هرچه بیشتر بسیار ضروری و لازم برشمرد.

احمد لطفی با اشاره به اینکه در چندین اصل قانون اساسی و در دین مقدس اسلام نیز به اهمیت شورا اشاره شده است افزود: امروز شورا در قالب یک ساختار سیستماتیک زمینه مشورت همگانی را فراهم کرده است و در بهبود شرایط جامعه روستایی تأثیر بسیار زیادی دارد.

برگزاری ۲۵ عنوان دوره

رئیس مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری‌های استان بوشهر نیز این مرکز را متولی برگزاری دوره‌های آموزشی شهری و روستایی در سال جاری عنوان کرد و افزود: طبق برنامه ریزی های مدون و لیست دوره‌های مصوب دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری بوشهر ۲۵ عنوان دوره در نظر گرفته شده است.

لیلا انبارکی اضافه کرد: تلاش داریم تمامی دوره‌ها در هر شهرستان به صورت اختصاصی با حضور اساتید مجرب و مسلط به امور روستاها برگزار گردد که بالغ بر ۲۰ هزار نفر ساعت آموزش در حوزه روستایی خواهد بود.

در این دوره آموزشی مباحث آشنایی با وظایف، تشکیلات و جایگاه قانونی دهیاری‌ها و شورای اسلامی روستا، آشنایی با طرح هادی روستایی، آشنایی با قانون کار، بیمه و تأمین اجتماعی و آشنایی با نحوه برخورد با ساخت و ساز غیر مجاز روستایی انجام شد.