برنامه جایگزینی یک میلیون تن علوفه کم آب بر در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی افتخاری اظهار کرد: برنامه جایگزینی بیش از یک میلیون تن اقلام علوفه‌ای کم آب بر بجای تولید علوفه‌ای پرآب بر شامل یونجه و سیلاژ ذرت در این استان کلید خورده است.

وی افزود: نیاز دام‌های استان قزوین به خوراک اقلام علوفه‌ای و غیرعلوفه‌ای در حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن برآورد شده است.

این مسئول اضافه کرد: با توجه به سیاست‌های سازمان جهاد کشاورزی در توسعه و ترویج علوفه‌های کم آب بر، با تشکیل نشست‌های متعدد کارشناسی ظرفیت مصرف این اقلام شامل چغندرعلوفه ای، سورگوم، قصیل و خلر و ماشک شناسایی شد.

افتخاری بیان داشت: بهبود بهره وری در واحدهای دامی و امکان سنجی استفاده از روش‌های به روز و دانش بنیان در راستای تهیه و فرآوری خوراک دام از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین است.

به گفته این مدیر پیشران، با توجه به حذف سیاست ارز ترجیحی استفاده از بقایای زراعی و تولیدات جانبی صنایع غذایی با جدیت در استان قزوین دنبال می‌شود.

مدیر پیشران تولید و خودکفایی دانش بنیان علوفه دام و طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: با توجه به منابع آب و خاک به ویژه محدودیت آب، برنامه ایجاد تنوع در محصولات علوفه‌ای همواره به عنوان یک برنامه بالادستی در اولویت قرار دارد.