  1. استانها
  2. قزوین
۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۰۱

برنامه جایگزینی یک میلیون تن علوفه کم آب بر در قزوین آغاز شد

برنامه جایگزینی یک میلیون تن علوفه کم آب بر در قزوین آغاز شد

قزوین- مدیر پیشران تولید و خودکفایی دانش بنیان علوفه دام و طیور جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: جایگزینی بیش از یک میلیون تن اقلام علوفه‌ای کم آب‌بر بجای تولید علوفه‌ای پرآب در استان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی افتخاری اظهار کرد: برنامه جایگزینی بیش از یک میلیون تن اقلام علوفه‌ای کم آب بر بجای تولید علوفه‌ای پرآب بر شامل یونجه و سیلاژ ذرت در این استان کلید خورده است.

وی افزود: نیاز دام‌های استان قزوین به خوراک اقلام علوفه‌ای و غیرعلوفه‌ای در حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن برآورد شده است.

این مسئول اضافه کرد: با توجه به سیاست‌های سازمان جهاد کشاورزی در توسعه و ترویج علوفه‌های کم آب بر، با تشکیل نشست‌های متعدد کارشناسی ظرفیت مصرف این اقلام شامل چغندرعلوفه ای، سورگوم، قصیل و خلر و ماشک شناسایی شد.

افتخاری بیان داشت: بهبود بهره وری در واحدهای دامی و امکان سنجی استفاده از روش‌های به روز و دانش بنیان در راستای تهیه و فرآوری خوراک دام از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین است.

به گفته این مدیر پیشران، با توجه به حذف سیاست ارز ترجیحی استفاده از بقایای زراعی و تولیدات جانبی صنایع غذایی با جدیت در استان قزوین دنبال می‌شود.

مدیر پیشران تولید و خودکفایی دانش بنیان علوفه دام و طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: با توجه به منابع آب و خاک به ویژه محدودیت آب، برنامه ایجاد تنوع در محصولات علوفه‌ای همواره به عنوان یک برنامه بالادستی در اولویت قرار دارد.

کد مطلب 5622710

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها