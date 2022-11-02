پیگیری برای حل مشکلات اموال تملیکی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی به همراه مدیر سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی استان با قائم مقام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور دیدار و گفتگو کردند.

ذاکریان صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه این دیدار پیرو جلسه شورای مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد در استان که با حضور استاندار خراسان جنوبی برگزار شد، انجام شده است، اظهار کرد: در این دیدار مصوبات و درخواست‌های استان از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور پیگیری شد.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اموال تملیکی استان کمبود نیروی انسانی است، بیان کرد: با مطرح شدن این موضوع در دیدار با حجتی قائم مقام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور برای جذب دو نفر نیرو در استان موافقت شد.

وی عنوان کرد: پیگیری تخصیص اعتبار به مدیریت اموال تملیکی استان از دیگر موارد مطرح شده در این دیدار بود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه خراسان جنوبی در خط مقدم مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، افزود: مجاورت استان با مرز و استان‌های جنوب شرقی و موقعیت کویری سبب شده تا افراد سودجو از این معبر و مسیر برای قاچاق کالا استفاده کنند.

ذاکریان از اقدامات مقابله‌ای خوب استان برای قاچاق کالا و ارز خبر داد و گفت: هر چه قاچاق در کشور افزایش یابد واحدهای تولیدی، کارخانه‌ها و خدمات کشور ما کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه نبود فضای کافی برای نگهداری کالاهای مکشوفه از مشکلات استان است، افزود: برای احداث انبار نگهداری کالاهای قاچاق کشف شده در سطح استان با قائم مقام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور مذاکره شد که امیدواریم به زودی این مشکل نیز در استان مرتفع شود.