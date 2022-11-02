حسین برزگر در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: هم‌اکنون ۱۶۴ هکتار باغ مثمر انار در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

وی افزود: میانگین برداشت انار در هر هکتار از باغ‌های انار چهارمحال و بختیاری ۷ تن و در مجموع انارستان‌های استان یک‌هزار و ۱۵۰ تن است.

برزگر ارقام انار تولیدی در چهارمحال و بختیاری را از نوع رباب و ترش محلی اعلام و تصریح کرد: نیمی از محصول تولیدی در انارستان‌های این استان در داخل مصرف و بقیه به استان‌های دیگر مانند خوزستان، اصفهان و تهران صادر می‌شود.

وی یادآور شد: از مجموع انار مصرفی در داخل چهارمحال و بختیاری ۲۰ تا ۳۰ درصد آن به رب‌انار تبدیل و مصرف می‌شود.

برزگر تأکید کرد: انار تولیدی چهارمحال و بختیاری از کیفیت مطلوبی برخوردار است و انار منطقه مشایخ شهرستان کیار به‌ویژه روستای دورک اناری از معروف‌ترین انارهای بازار در استان‌های چهارمحال و بختیاری، خوزستان، اصفهان و تهران به‌شمار می‌رود.