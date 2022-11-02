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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۴۱

برگزاری کرسی آزاداندیشی با موضوع اغتشاشات اخیر در دانشگاه لرستان

برگزاری کرسی آزاداندیشی با موضوع اغتشاشات اخیر در دانشگاه لرستان

خرم‌آباد- کرسی آزاداندیشی با موضوع اغتشاشات اخیر در دانشگاه لرستان و با حضور و استقبال دانشجویان برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه کرسی آزاداندیشی با حضور و داوری مهدی افراز، مدیر پژوهشکده باقرالعلوم (ع) و مدرس دوره‌های حکمت و فلسفه اسلامی با عنوان «ریشه‌یابی اعتراضات اخیر» در سالن اجتماعات شهید شکوهی دانشگاه لرستان برگزار شد.

برگزاری کرسی آزاداندیشی با موضوع اغتشاشات اخیر در دانشگاه لرستان

این کرسی با استقبال دانشجویان دانشگاه لرستان روبه‌رو شد و دانشجویان با دیدگاه‌های مختلف و متنوع درباره حوادث اخیر کشور، نقطه‌نظرات خود را بیان کردند.

مهدی افراز به عنوان داور این کرسی درباره این موضوع اظهار داشت: در کشور ایران شاهد بوده‌ایم اعتراضات صنفی مجوز دار قانونی از طرف اقشار مختلف در طول سال برگزار شده است و البته منجر به تغییرات در برخی سیاست‌گذاری‌ها هم شده است؛ بنابراین، اعتراضات به روش صحیح آن (با مجوز قانونی و بدون خشونت)، همواره در کشور ما وجود داشته است.

وی مثال‌هایی از تجمعات مختلف صنفی در کشور از جمله معلمان، بازنشستگان، کارگران و سایر اصناف بیان کرد؛ تجمعاتی که با شناسنامه مشخص صنفی و دارای مجوز قانونی برگزار شده‌اند؛ اما اتفاقات و اعتراضات اخیر، همراه با اغتشاشات و خشونت و گاهی، آنارشیسم بود.

برگزاری کرسی آزاداندیشی با موضوع اغتشاشات اخیر در دانشگاه لرستان

افراز تصریح کرد: باید گفت‌وگو در سطوح مختلف جامعه از جمله حاکمیت و مردم، مردم و مردم، نخبگان و مردم و … گسترش یابد و برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی دانشجویی در دانشگاه‌ها در راستای تقویت فرهنگ گفت‌وگو و آزادی بیان به‌صورت منطقی است.

گفتنی است این کرسی آزاداندیشی، نخستین کرسی پس از حوادث و اغتشاشات اخیر است که در دانشگاه لرستان برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی، بیان دیدگاه‌های مختلف در فضایی علمی و فرهنگی (دانشگاه) و به دور از سوءاستفاده‌های دشمن است.

کد مطلب 5622749

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