برگزاری کرسی آزاداندیشی با موضوع اغتشاشات اخیر در دانشگاه لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه کرسی آزاداندیشی با حضور و داوری مهدی افراز، مدیر پژوهشکده باقرالعلوم (ع) و مدرس دوره‌های حکمت و فلسفه اسلامی با عنوان «ریشه‌یابی اعتراضات اخیر» در سالن اجتماعات شهید شکوهی دانشگاه لرستان برگزار شد.

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این کرسی با استقبال دانشجویان دانشگاه لرستان روبه‌رو شد و دانشجویان با دیدگاه‌های مختلف و متنوع درباره حوادث اخیر کشور، نقطه‌نظرات خود را بیان کردند.

مهدی افراز به عنوان داور این کرسی درباره این موضوع اظهار داشت: در کشور ایران شاهد بوده‌ایم اعتراضات صنفی مجوز دار قانونی از طرف اقشار مختلف در طول سال برگزار شده است و البته منجر به تغییرات در برخی سیاست‌گذاری‌ها هم شده است؛ بنابراین، اعتراضات به روش صحیح آن (با مجوز قانونی و بدون خشونت)، همواره در کشور ما وجود داشته است.

وی مثال‌هایی از تجمعات مختلف صنفی در کشور از جمله معلمان، بازنشستگان، کارگران و سایر اصناف بیان کرد؛ تجمعاتی که با شناسنامه مشخص صنفی و دارای مجوز قانونی برگزار شده‌اند؛ اما اتفاقات و اعتراضات اخیر، همراه با اغتشاشات و خشونت و گاهی، آنارشیسم بود.

افراز تصریح کرد: باید گفت‌وگو در سطوح مختلف جامعه از جمله حاکمیت و مردم، مردم و مردم، نخبگان و مردم و … گسترش یابد و برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی دانشجویی در دانشگاه‌ها در راستای تقویت فرهنگ گفت‌وگو و آزادی بیان به‌صورت منطقی است.

گفتنی است این کرسی آزاداندیشی، نخستین کرسی پس از حوادث و اغتشاشات اخیر است که در دانشگاه لرستان برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی، بیان دیدگاه‌های مختلف در فضایی علمی و فرهنگی (دانشگاه) و به دور از سوءاستفاده‌های دشمن است.