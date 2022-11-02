حضور گسترده جوانان در راهپیمایی ۱۳ آبان خار چشم دشمنان خواهد بود

آخوند یوسف سخندان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همانطور که دانش آموزان و جوانان ما در روز ۱۳ آبان ۵۸ لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر کردند و افتخار بزرگ برای خود و کشور آفریدند باز هم یوم الله ۱۳ آبان امسال به میدان خواند آمد و مشتی محکم بر دهان یاوه گویان خواند کوبید.

روحانی اهل سنت شهرستان بندرترکمن افزود: من به عنوان یک روحانی اهل سنت و فعال اجتماعی از جوانان می‌خواهم با حضوری پرشکوه‌تر از سال‌های گذشته جواب یاوه گویان و اغتشاشگران را بدهند و من مطمئن هستم جوانان روشنفکر و انقلابی کشور ما در این روز باشکوه به میدان خواهند آمد.

سخندان حضور گسترده مردم ما در راهپیمایی ۱۳ آبان را خار آهنین در چشم دشمنان نظام دانست و افزود: این حضور بیانگر عشق و تبعیت مردم ما از رهبری، وحدت و تفکر انقلابی آنها است.

وی گفت: دشمنان همواره از شکست انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی حرف می‌زنند اما هرگز به اهداف خود نخواهند رسید و ملت ما هم به خوبی این را می‌داند.

روحانی اهل سنت بندرترکمن ادامه داد: بنا بر بیانات پیامبر بزرگ ما اسلام همواره عزیز و سربلند است و دشمنان اسلام در گمراهی و نادانی هستند.