کاهش محسوس دمای هوا در خراسان رضوی

آیدا فاروقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌های آینده‌‎نگری و تصاویر ماهواره، بتناوب با شدت و ضعف بارش باران ادامه داشته و بخصوص در نیمه جنوبی و مناطقی از مرکز استان علاوه بر آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب با احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها را به همراه خواهد داشت.

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی افزود: ضمن اینکه در مناطق مستعد تشکیل مه و کاهش میدان دید نیز رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: همچنین امروز علاوه بر وزش باد به نسبت شدید تا شدید موقتی (از جمله مناطق بادخیر جنوبی)، کاهش محسوس دمای هوا را نیز شاهد خواهیم بود. طی روزهای آینده دما تغییرات قابل ملاحظه‌ای نخواهد داشت.

فاروقی به وضع هوای استان در ۲۴ ساعت گذشته پرداخت و گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته کوه سرخ با کمینه دمای ۵ درجه سلسیوس خنک‌ترین و سرخس با بیشینه دمای ۳۲ درجه سلسیوس گرم‌ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده‌اند.

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: طی این مدت کمینه و بیشینه دمای هوای شهر مشهد مقدس به ترتیب ۱۲ و ۲۴ درجه سلسیوس بوده است. همچنین بیشترین مقدار بارش و سرعت وزش باد به ترتیب از شهرستان‌های قوچان ۲۰ میلی‌متر و تربت جام ۷۶ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.