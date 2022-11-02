به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل اطلاعات ایلام روز چهارشنبه در نشست بصیرتی با اصحاب رسانه ایلام اظهار کرد: قیاس رسانه‌های کشور و رسانه‌های خارجی در بخش‌های مختلف قابل مقایسه نیست.

وی تصریح کرد: آنها دارای بودجه کلان هستند، همه آنها یک خط را تبلیغ می‌کنند.همه خط دهی رسانه‌های غربی، دشمنی علیه کشور در بخش‌های مختلف است.

مدیرکل اطلاعات ایلام اضافه کرد: دشمن می‌خواهد کشور را از همه امکانات با تحریم هوشمند، محروم کند.

وی افزود: رسانه‌ها تحریم‌های دشمنان را تحلیل کنند، دشمن از گرانی می‌گوید ولی از تحریم‌های ظالمانه حرف نمی‌زند که بر علیه مردم کشور اتخاذ کرده‌اند.

وی عنوان کرد: یک مورد برخورد خشن با اعتراضات صنفی مثل معلمان و بازنشستگان در استان انجام نشده است.

وی تصریح کرد: پلیس با صعه صدر با افراد معترض برخورد کرده است، ولی عده‌ای با اغتشاشات و ناهنجاری با پلیس برخورد کردند.

مدیرکل اطلاعات ایلام اظهار کرد: غربی‌ها زنان را برای ابزار می‌خواهند، دشمن هر بار دنبال بهانه برای اغتشاش است.