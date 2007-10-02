آمریکا در پی حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، این واکنشی به گزارش اخیر مجله نیویورکر بود که ادعا کرده بود "دولت جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا طرح حمله گسترده به ایران را تغییر داده و بر حملات بر موسسات مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران متمرکز شده است."

" دانا پرینو" دبیر مطبوعاتی کاخ سفید اعلام کرد:" رئیس جمهور(بوش) گفته که از نظر وی یک راه حل دیپلماتیک وجود دارد که می توانیم از آن برای حل مشکل ایران استفاده کنیم و به این دلیل است که چرا ما با همپیمانان خود کار می کنیم تا به آنجا برسیم."

وی همچنین به این مسئله اشاره کرد که بوش هیچ گزینه ای(حتی نظامی) را از روی میز بر نخواهد داشت.

از سوی دیگر،"علی لاریجانی" دبیرشورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران اخیرا در گفتگو با روزنامه فایننشال تایمز با کم اهمیت خواندن تحریمهای اعمال شده از سوی غربی ها علیه کشورمان به سبب فعالیتهای هسته ای صلح آمیز آن تاکید کرد: برنامه هسته ای صلح آمیز ایران به مرحله ای از پیشرفت رسیده که سخن گفتن از تعلیق روند غنی سازی اورانیوم سودی ندارد.

کشورهای غربی و در راس آن آمریکا، انگلیس و فرانسه با وجود تاکید آژانس بین المللی انرژی اتمی بر عدم انحراف در برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران از مسیر صلح آمیز و پایبندی کشورمان به تمام مقررات و قوانین بین المللی در زمینه استفاده از انرژی هسته ای و با وجود توافق اخیر ایران و آژانس درباره حل مسائل باقی مانده،همچنان به اقدامات تنش آفرین خود ادامه می دهند تا نشان دهند تنها چیزی که برای آنها اهمیت دارد، منصرف شدن ملت ودولت ایران ازحقوق مسلم هسته ای آنهاست و آنها هیچ ارزشی برای جایگاه آژانس در حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای تهران قائل نیستند.