لزوم تلاش جدی در تقویت پدافند غیرعامل در شرایط تهاجم دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عزیزی، صبح چهارشنبه در شورای پدافند غیرعامل استان یزد اظهار داشت: نباید توجه به مسئله پدافند غیرعامل تنها مختص به این هفته باشد بلکه باید در طول سال به این موضوع توجه شود.

وی ضمن تسلیت شهادت جمعی از هموطنان در حادثه تروریستی شاهچراغ، پدافند غیرعامل را از اقدامات زمان صلح برای حفاظت از تاسیسات و تجهیزات برای جلوگیری از وارد آمدن کمترین آسیب در زمان بحران دانست و گفت: درک شرایط و زمان از ویژگی های مدیران موفق است و باید همه دستگاه ها تلاش کنند تا عقب ماندگی ها در این حوزه برطرف شود.

جانشین شورای پدافند غیرعامل استان تصریح کرد: نباید توجه به مسئله پدافند غیرعامل تنها مختص به این هفته باشد بلکه باید در طول سال به این موضوع توجه شود چرا که این مهم موجب خواهد شد هم از تلفات نیروی انسانی و هم خسارت به تجهیزات و تاسیسات کاسته شود.

عزیزی با اشاره به اقدامات خوب دستگاه ها در زمینه پدافند غیرعامل اظهار داشت: امروز در یک جنگ تمام عیار با دنیای استکبار قرار داریم و دشمن هم با همه توان قصد ضربه زدن به ما را دارد بنابراین باید در حوزه پدافند غیرعامل تلاش جدی داشت و هوشیارانه عمل کرد.

وی همچنین بر اجرای مصوبات قبلی تاکید کرد.