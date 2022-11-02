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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۱۵

۵ هزار تن مرکبات در سیستان و بلوچستان برداشت شد

۵ هزار تن مرکبات در سیستان و بلوچستان برداشت شد

زاهدان- مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: پنج هزار تن انواع مرکبات از ۲ هزار و ۵۱۸ هکتار از باغات این استان برداشت و روانه بازار مصرف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ادشیر شهرکی اظهار داشت: پرتغال، گریپ فروت، نارنج و نارنگی عمده مرکبات سیستان و بلوچستان را تشکیل می‌دهد که برداشت آنها از مهر آغاز و تا بهمن ماه ادامه دارد.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت ۲۶ هزار تن مرکبات از سطح باغات سیستان و بلوچستان تولید و روانه بازار مصرف شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: شهرستان‌های دلگان، نیکشهر، سرباز، فنوج، ایرانشهر، قصرقند و کنارک به ترتیب بیشترین سطح کشت مرکبات این استان را به خود اختصاص داده‌اند.

وی اظهارداشت: کشت مرکبات در سیستان و بلوچستان زمینه اشتغال ۲ هزار نفر را فراهم کرده است.

کد مطلب 5622784

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