۵ هزار تن مرکبات در سیستان و بلوچستان برداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ادشیر شهرکی اظهار داشت: پرتغال، گریپ فروت، نارنج و نارنگی عمده مرکبات سیستان و بلوچستان را تشکیل می‌دهد که برداشت آنها از مهر آغاز و تا بهمن ماه ادامه دارد.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت ۲۶ هزار تن مرکبات از سطح باغات سیستان و بلوچستان تولید و روانه بازار مصرف شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: شهرستان‌های دلگان، نیکشهر، سرباز، فنوج، ایرانشهر، قصرقند و کنارک به ترتیب بیشترین سطح کشت مرکبات این استان را به خود اختصاص داده‌اند.

وی اظهارداشت: کشت مرکبات در سیستان و بلوچستان زمینه اشتغال ۲ هزار نفر را فراهم کرده است.