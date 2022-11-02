نجات جان هفت خدمه شناور «سلخ ۲»/ علت سانحه در دست بررسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اطلاعات دریافتی از واحد امور دریایی بندرلنگه حدود ساعت ۱۹:۴۵ شب سه شنبه شناور لندینگ کرافت سلخ ۲ با ۱۷ کانتینر یخچالی حامل محموله صادراتی شامل ماهی و انواع آبزیان از بندرلنگه به سمت بندر شارجه امارات درحال دریانوردی بود که در موقعیت هشت مایلی شمال بندر شارجه به دلایلی که درحال بررسی است دچار آبگرفتگی شد.

طبق هماهنگی لازم از سوی مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی بندرعباس با گارد ساحلی امارات تمامی خدمه‌ای این شناور نجات یافته و در سلامت کامل به بندر شارجه منتقل شده‌اند.

بر اساس این گزارش؛ علت سانحه و بررسی ابعاد وقوع آن توسط تیم بررسی سوانح دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در دست بررسی و اقدام است.