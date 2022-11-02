زنگ استکبارستیزی در مدارس استان بوشهر نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر صبح چهارشنبه در آئین نواختن زنگ استکبارستیزی در استان بوشهر اظهار داشت: مردم استان بوشهر در زمینه مبارزه با استعمار و استکبار دارای جایگاه ویژه‌ای هستند.

وی به تلاش‌های دشمنان برای ایجاد ناآرامی در کشور اشاره کرد و ادامه داد: این ناآرامی‌ها پایان می‌یابد و کشور عزیزمان مسیر توسعه و پیشرفت را بهتر از گذشته دنبال خواهد کرد.

استاندار بوشهر با محکوم کردن اقدامات تروریستی تصریح کرد: دشمنان نشان دادند که برای هیچ تفکر، اعتقاد، سن، جنسیت، مکان و پوششی، اهمیتی قائل نیستند و اگر فرصتی دست دهد، دست به کشتار هر کسی می‌زنند.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان باید همه توان خود را برای تحصیل علم به کار بگیرند، اضافه کرد: دانش‌آموزان سرمایه‌های ملی و معنوی ایران هستند و آینده کشور در دستان آنان است.

مراسم نمادین نواختن زنگ استکبارستیزی در مدرسه دوره متوسطه دوم شهید بهشتی بوشهر برگزار شد.