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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۵۷

زنگ استکبارستیزی در مدارس استان بوشهر نواخته شد

زنگ استکبارستیزی در مدارس استان بوشهر نواخته شد

بوشهر- آئین نواختن زنگ استکبارستیزی همزمان با سراسر کشور در مدارس استان بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر صبح چهارشنبه در آئین نواختن زنگ استکبارستیزی در استان بوشهر اظهار داشت: مردم استان بوشهر در زمینه مبارزه با استعمار و استکبار دارای جایگاه ویژه‌ای هستند.

وی به تلاش‌های دشمنان برای ایجاد ناآرامی در کشور اشاره کرد و ادامه داد: این ناآرامی‌ها پایان می‌یابد و کشور عزیزمان مسیر توسعه و پیشرفت را بهتر از گذشته دنبال خواهد کرد.

استاندار بوشهر با محکوم کردن اقدامات تروریستی تصریح کرد: دشمنان نشان دادند که برای هیچ تفکر، اعتقاد، سن، جنسیت، مکان و پوششی، اهمیتی قائل نیستند و اگر فرصتی دست دهد، دست به کشتار هر کسی می‌زنند.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان باید همه توان خود را برای تحصیل علم به کار بگیرند، اضافه کرد: دانش‌آموزان سرمایه‌های ملی و معنوی ایران هستند و آینده کشور در دستان آنان است.

مراسم نمادین نواختن زنگ استکبارستیزی در مدرسه دوره متوسطه دوم شهید بهشتی بوشهر برگزار شد.

کد مطلب 5622790

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