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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۰۲

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی کرمانشاه خبر داد؛

اشتغال ۲۵ درصد ثبت نام کنندگان کرمانشاهی در سامانه کاریابی

اشتغال ۲۵ درصد ثبت نام کنندگان کرمانشاهی در سامانه کاریابی

کرمانشاه- مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه از اشتغال ۲۵ درصد ثبت نام کنندگان کرمانشاهی در سامانه کاریابی خبر داد.

مختار احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی سامانه کاریابی در استان کرمانشاه، اظهار کرد: سامانه جستجوی شغلی با هدف کاهش هزینه‌های کاریابی و اتصال نیروهای جویای شغل و کارفرمایان و ایجاد پویایی در جامعه جویای کار راه‌اندازی شده است.

وی افزود: سامانه جستجوی شغلی در بستر فضای مجازی به آدرس www.karyabi.mcls.gov.ir برای کاهش فرآیندهای اداری تشکیل شده و دسترسی سریع به اطلاعات را برای افراد جویای کار و کارفرمایان فراهم می‌سازد.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: حدود ۲۵ افرادی که در استان کرمانشاه نسبت به ثبت نام در این سامانه اقدام کرده‌اند در واحدهای تولیدی و اقتصادی مشغول فعالیت شده‌اند.

احمدی بیان کرد: سامانه جستجوی شغلی در سه قسمت ثبت اطلاعات کارفرمایان، ثبت اطلاعات متقاضیان کار و مشاهده دفاتر معتبر کاریابی تشکیل شده که اطلاعات کارفرمایان و افراد جویای کار در آن ثبت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بنا به دستور استاندار کرمانشاه در کارگروه اشتغال استان کرمانشاه تمام بنگاه‌های اقتصادی ملزم هستند ۸۰ درصد نیروی کار خود را از طریق این سامانه جذب کنند و سایر دستگاه‌ها مانند صمت و جهاد کشاورزی و… باید بر روی آن نظارت کنند.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی تاکید کرد: از صاحبان واحدهای تولیدی و اقتصادی درخواست می‌کنیم برای جذب نیروی کار مورد نیاز خود از طریق سامانه جستجوی شغلی اقدام کنند.

کد مطلب 5622803

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