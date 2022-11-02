اشتغال ۲۵ درصد ثبت نام کنندگان کرمانشاهی در سامانه کاریابی

مختار احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی سامانه کاریابی در استان کرمانشاه، اظهار کرد: سامانه جستجوی شغلی با هدف کاهش هزینه‌های کاریابی و اتصال نیروهای جویای شغل و کارفرمایان و ایجاد پویایی در جامعه جویای کار راه‌اندازی شده است.

وی افزود: سامانه جستجوی شغلی در بستر فضای مجازی به آدرس www.karyabi.mcls.gov.ir برای کاهش فرآیندهای اداری تشکیل شده و دسترسی سریع به اطلاعات را برای افراد جویای کار و کارفرمایان فراهم می‌سازد.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: حدود ۲۵ افرادی که در استان کرمانشاه نسبت به ثبت نام در این سامانه اقدام کرده‌اند در واحدهای تولیدی و اقتصادی مشغول فعالیت شده‌اند.

احمدی بیان کرد: سامانه جستجوی شغلی در سه قسمت ثبت اطلاعات کارفرمایان، ثبت اطلاعات متقاضیان کار و مشاهده دفاتر معتبر کاریابی تشکیل شده که اطلاعات کارفرمایان و افراد جویای کار در آن ثبت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بنا به دستور استاندار کرمانشاه در کارگروه اشتغال استان کرمانشاه تمام بنگاه‌های اقتصادی ملزم هستند ۸۰ درصد نیروی کار خود را از طریق این سامانه جذب کنند و سایر دستگاه‌ها مانند صمت و جهاد کشاورزی و… باید بر روی آن نظارت کنند.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی تاکید کرد: از صاحبان واحدهای تولیدی و اقتصادی درخواست می‌کنیم برای جذب نیروی کار مورد نیاز خود از طریق سامانه جستجوی شغلی اقدام کنند.