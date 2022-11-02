به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی کاوسی صبح چهارشنبه در جمع دانش آموزان خوابگاه دانش آموزی شهرستان زیرکوه، اظهار داشت: مردم استان خراسان جنوبی شاید محرومیت مالی داشته باشند اما دارای غنای فرهنگی زیادی هستند.

وی با بیان اینکه استان خراسان جنوبی علی رغم تمامی محرومیتی که دارد اما دارای هفت پدر علوم کشور است، افزود: در امور فرهنگی باید توجه ویژه ای به خراسان جنوبی شود چراکه اگر جوانان منطقه دیده شوند قطعاً می‌توانند گام‌های بزرگی برای جامعه بردارند.

مدیرعامل جمعیت خلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مردم خراسان جنوبی قناعت زیادی دارند که باید به مطالبه تبدیل شود، گفت: روحیه مطالبه گری در مردم باید تقویت شود.

وی تاکید کرد: ضمن تقویت مجتمع‌های آموزشی موجود در شهرستان‌های دیگر نیز نباید از وجود این مجتمع‌ها بی بهره بمانیم.