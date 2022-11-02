به گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیلی قبل از ظهر چهارشنبه در آئین نواخته شدن زنگ ملی مبارزه با استکبار جهانی در مدرسه شاهد جلیل خانی شهر زنجان با بیان اینکه شهدای دانش‌آموزان مسیر روشنگری را هموارتر کردند، گفت: خون این عزیزان قوام و مبنایی برای ادامه تفکر انقلابی و اسلامی در جهان مادی امروز شد.

وی با بیان اینکه ۱۳ آبان ۱۳۵۷ نقطه آغاز تحلیل، بروز و نمود اقدام عملی دانش‌آموزان و دانشجویان علیه سلطه جهانی بود، افزود: خون این عزیزان قوام و مبنایی برای ادامه تفکر انقلابی و اسلامی در جهان مادی امروز شد.

اسماعیلی افزود: نقش دانش‌آموزان بر فهم و درک نظام جمهوری اسلامی حائز اهمیت است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان گفت: ۱۳ آبان ۱۳۵۷ نقطه آغاز تحلیل و بروز و نمود اقدام عملی دانش‌آموزان و دانشجویان علیه سلطه جهانی بود که پس از گذشت بیش از چهار دهه این سال را با غرور جشن می‌گیریم.

اسماعیلی افزود: این روز از این حیث اهمیت دارد که نقش عمده‌ای در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی داشت و دانش‌آموزان با ورود آگاهانه در این مسیر نقش حائز اهمیتی داشتند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان گفت: ۱۳ آبان از نقاط عطف انقلاب اسلامی است؛ این روز نقطه عطف و مبنایی برای تبیین و انتقال نسلی فرهنگ انقلابی است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار زنجان گفت: استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا پشت تمام مشکلاتی است که ما داریم و در پشت صحنه ناآرامی‌های امروز کشور نیز همین موضوع وجود دارد.

مرتضی شهامی افزود: باید به یاد داشته باشیم که نظام استکبار جهانی چه جنایت‌هایی در کشور ما مرتکب شده است.

وی با بیان اینکه هر یک از دانش‌آموزان به عنوان یک سرباز آینده‌ساز کشور هستند، ادامه داد: تک تک شما دانش‌آموزان به عنوان یک سرباز باید در لباس‌های مختلف علمی، پزشکی و مهندسی آینده‌ساز کشور باشید.