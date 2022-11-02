به گزارش خبرنگار مهر، مدارس استان سمنان صبح چهارشنبه شاهد طنین زنگ استکبارستیزی بود. مدارسی که از روزهای قبل خود را برای این روز بزرگ آماده کرده و دانش آموزان کلاس‌ها و راهروی مدرسه را تزئین کردند. امروز مراسم مشترکی در سراسر استان سمنان به صورت همزمان در مدارس مقاطع تحصیلی مختلف برگزار شد.

امروز زنگ استکبارستیزی همراه با شعارهای مرگ بر آمریکا، جانم فدای ایران، با سلاح ایمان در پناه قرآن حامیان رهبریم و … در آسمان مدارس دیار قومس طنین انداخت. دانش آموزان تمثال شهدای دانش‌آموز حادثه شیراز را نیز همراه داشتند تا ضمن گرامی داشت یاد شهدای آن حادثه شوم، بار دیگر با خانواده‌های بازماندگان این حادثه همراه باشند.

امروز مسئولان استانی و شهرستانی نیز بعضاً در میان جوانان و نوجوانان دانش‌آموز حضور یافتند در برخی شهرها زنگ استکبارستیزی با حضور ائمه جمعه و فرمانداران نواخته شد و مراسم محوری نیز در شهرستان سمنان به مناسبت این روز برگزار شد.

محکومیت جنایت‌های آمریکا

یکی از دانش آموزان حاضر در این مراسم که پلاکاردی زرد رنگ در دست دارد که روی آن مرگ بر آمریکا نوشته شده، به خبرنگار مهر، می‌گوید: امروز اینجا آمده‌ایم تا بگوییم که از جنایت‌های آمریکا بیزار هستیم و می‌دانیم که علل بسیاری از جان باختن هموطنان‌مان آمریکا و استکبار بوده است.

امیرعلی غفوریان با بیان اینکه استکبار کارهایی در کشورمان کرده که هیچ کجا نمی‌توان نمونه آن را پیدا کرد، ابراز کرد: ما آمده‌ایم تا بگوییم که قدردان زحماتی هستیم که امثال شهید فهمیده برای ایران اسلامی کشیده‌اند.

آینوش صفری زاده نونهال کلاس سومی نیز با زبان ساده کودکانه خود ضمن گرامی داشت یاد کسانی که در حادثه شیراز شهید شدند، می‌گوید: «امروز برای شهید فهمیده آمده‌ایم و از صبح شعار مرگ بر آمریکا هم داده‌ایم چون آمریکا بچه‌های ما را شهید کرده است.» او که برای هر جمله کوتاه زمان طولانی صرف می‌کند با همان زبان ساده می‌گوید «ما کشورمان را دوست داریم و امروز به خاطر همین است که پرچم ایران را درست کرده‌ام» اشاره آینوش ۹ ساله به پلاکاردی است که خودش شب قبل در خانه درست کرده کاغذی که به سه قسمت تقسیم شده و سه رنگ ایران را تداعی می‌کند.

شهادت دانش آموزان

یکی دیگر از دانش آموزان که پایه دهم درس می‌خواند به خبرنگار مهر، می‌گوید: یک نمونه از جنایت‌هایی که در ایران رخ داده، شاه‌چراغ بود که در آن دانش آموزان زیادی کشته شدند ما آمده‌ایم بگوییم که آنها چه گناهی داشتند که باید به جای میز تحصیل، کشته شوند.

ایلیا میراسدی با بیان اینکه پرچم ایران امروز به دست گرفتیم تا بگوییم که فارغ از هر اتفاقی که می‌افتد، ما حامی کشورمان هستیم و ایران را دوست داریم، افزود: ما امروز برای بدخواهان این کشور و دشمنان شعار دادیم تا بدانند که نسل امروز بی تفاوت نیست.

وی با بیان اینکه شهدایی مانند شهید فهمیده واقعاً الگوهایی هستند، بیان کرد: کسانی که برای این کشور جانفشانی و فداکاری کردند باید گرامی داشته شوند و ما آمده‌ایم بگوییم که یک کشور داریم.

دانش آموزان پیشگام شدند

صائمی مدیر یکی از مدارس متوسطه استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه دانش آموزان از هفته گذشته خودجوش خودشان برای تزئین کلاس‌های درسی پیش قدم شدند، تاکید کرد: استکبار گران نشان داده‌اند که برای پیشبرد اهدافشان از هیچ خون‌ریزی دریغ نمی‌کنند که نمونه آن حادثه تلخ شاه‌چراغ و شهادت دانش آموزان بود.

وی با بیان اینکه آمریکای جنایتکار در هیچ برهه‌ای از تاریخ نیت خیر در قبال ایران نداشته است، ابراز کرد: کمک‌هایی که به صدام در جنگ تحمیلی ارائه می‌شد، ترور ۱۶ هزار نفر از هموطنان‌مان، حادثه هواپیمای مسافربری ایرباس، تحریم غذا و دارو و… از جمله جنایت‌های آمریکا علیه ملت ایران اسلامی است.

نقش دانش آموزان

ابوالفضل محمدی یکی از معلمان استان سمنان نیز ضمن گرامی داشتند یاد شهدای دانش‌آموز به خصوص حادثه شیراز، به خبرنگار مهر، گفت: امروز جوش و خروش دانش آموزان در مدارس را شاهد هستیم که نشان می‌دهد انقلاب اسلامی رویش‌های متعددی داشته است.

محمدی با بیان اینکه این رویش‌ها آینده ایران اسلامی را روشن نگه می‌دارد، ابراز کرد: دانش آموزان از ابتدای انقلاب اسلامی در مبارزات در جای جای استان و شهرها تا دفاع مقدس و بعد از آن دوران سازندگی تا امروز در سنگرهای مختلف علم و دانش نشان داده‌اند که همراه و هم پیمان با انقلاب اسلامی هستند.

وی با بیان اینکه در مدرسه تلاش داریم تا بچه‌ها را با واقعیت‌ها آشنا کنیم، گفت: امروز همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، جنگ روایت‌ها است و ما اگر ما نسل آتیه ساز ایران اسلامی را رها کنیم، قطعاً کسان دیگری با غرض‌ها و دشمنی‌ها، در اذهان این نونهالان و نوجوانان، روایت‌هایی که می‌خواهند را می‌کارند.

برگزاری مراسم ۱۳ آبان

امروز ندای مرگ بر آمریکا در اقصی نقاط استان سمنان طنین‌انداز شد استانی که ۱۳۵ هزار دانش‌آموز و یک هزار و ۱۰۰ مدرسه دارد. استانی که جوان دانشگاهی و دانش آموزی‌اش یک سوم کل جمعیتش را شکل داده و امروز این خیل عظیم مشت‌های گره کرده، بار دیگر با انقلاب اسلامی و آرمان‌هایش تجدید بیعت کردند.

برگزاری سرودهای دانش آموزی، نمایشگاه‌های دستاوردهای مدارس، دیدار با خانواده شهدا، حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان و… از جمله برنامه‌های جانبی روز استکبار ستیزی در استان سمنان هستند که البته به واسطه اینکه روز ۱۳ آبان همزمان با جمعه است، غالب این برنامه‌ها طی امروز و فردا، برگزار می‌شوند همچنین روز شنبه هفته آتی نیز برنامه‌هایی در استان سمنان برگزار خواهد شد.