به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی صفری ظهر چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران این شهرستان گناوه اظهار داشت: در پی هشدارهای اداره کل هواشناسی استان بوشهر مبنی بر وقوع ناپایداری‌های جوی و تندباد و بارش‌های شدید در پایان هفته همه دستگاه‌های شهرستان باید به هشدارها توجه داشته باشند و در آمادگی کامل باشند تا از خطرات و زیان‌های احتمالی پیشگیری شود.

فرماندار گناوه با بیان اینکه دستور آماده باش کامل برای مقابله با هرگونه بحران احتمالی به دستگاه‌های اجرایی و امدادی این شهرستان ابلاغ شده است افزود: مرخصی تمامی مدیران و مسئولان و نیروهای ادارات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با مدیریت بحران شهرستان گناوه لغو و همه باید در آماده باش قرار گیرند.

وی گفت: تجهیزات و امکانات از خودرویی و آمبولانس، آتش نشانی و سایر تجهیزات برای مقابله با بحران بررسی و آماده باشد.

صفری با تاکید بر اطلاع رسانی به موقع به مردم جهت رعایت نکات ایمنی افزود: ادارات اوقاف، ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، مدارس، دانشگاه‌ها، سپاه، دریابانی، نیروی انتظامی اطلاع رسانی لازم را در زمینه هشدارهای هواشناسی به مردم انجام دهند.

وی بیان کرد: همه دستگاه‌های خدمات رسان از جمله آب، برق، گاز و شهرداری‌ها، هلال احمر در آماده باش ۱۰۰ درصد باشند و امکانات موردنیاز را به روز کنند تا مشکلی ایجاد نشود.

فرماندار گناوه ادامه داد: شهرداری‌های گناوه و ریگ، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نسبت به پاکسازی کانال‌های دفع آب‌های سطحی، هرس درختان، پاکسازی مسیر عبور آب و پل‌ها اقدام و را قبل از بارندگی شستشو و پاکسازی شوند.

وی گفت: اجراییات شهرداری‌ها تمام ساخت و سازهایی که در مسیرها مصالح ساختمانی دارند را جمع آوری کنند.

وی گفت: حسینیه‌ها، آموزش و پرورش، تربیت بدنی، هلال احمر و. ادارات سالن‌ها را جهت اسکان اضطراری آماده کنند.

کشاورزان و دامداران از رفتن به ارتفاعات و رودخانه خودداری کنند

وی بیان کرد: جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، امور اراضی دهیاران، بخشداران و شوراها به دامداران و کشاورزان توصیه و تاکید کنند که در این مدت در مسیر رودخانه‌های فصلی نباشند و از حضور در کوه‌های مجاور نیز خودداری کنند.

جلوگیری از ترددهای دریایی

فرماندار گناوه با تاکید بر پرهیز از ترددهای دریایی طی این مدت گفت: اداره بندر، شیلات و دریابانی در این مدت اجازه خروج به شناورهای باری و صیادی صادر نکنند و به صیادانی که خروج زده‌اند برای برگشت اطلاع رسانی شود تا اتفاق ناگواری پیش نیاید.

وی بیان کرد: اصناف مسیرهای عبور آب در سطح بازار بازرسی داشته باشند و نسبت به پاکسازی آنها اقدام کنند که در صورت بارندگی آب وارد مغازه‌ها و بازار نشود.

فرماندار گناوه تصریح کرد: اداره بندر و گمرک شهرستان کالاهایی که در محوطه گمرک گذاشته شده است را تا قبل از بارندگی تعیین تکلیف کنند و از محوطه جمع آوری شود.

وی گفت: جهاد کشاورزی و صمت نسبت به آمادگی فروشندگان مواد غذایی، سوپرمارکت‌ها، نانوایی‌ها اقدامات لازم را انجام دهند تا در صورت بروز بحران آمادگی خدمات دهی به مردم را داشته باشند.