خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: به‌رغم اعلام تشکیل پرونده قضائی برای قتل فرشته احمدی، برادر وی با انتشار فایل ویدئویی اعلام کرد که باوجود پیگیری چندباره از سوی دستگاه قضائی و پلیس کشورمان آن‌ها حاضر به پیگیری پرونده و شکایت نشده‌اند!

این در حالی است که برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که پیش‌ازاین نیز خانواده فرشته احمدی اجازه انتقال پیکر وی به پزشکی قانونی و کالبدشکافی را نداده‌اند.

روز گذشته ناصر عتباتی رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی در رابطه با جزئیات فوت خانم فرشته احمدی در شهرستان مهاباد گفته بود: برای بررسی علت فوت خانم احمدی پرونده کیفری تشکیل‌شده و بازپرس ویژه قتل با همکاری کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی و اداره اطلاعات استان به‌طور دقیق در حال بررسی پرونده هستند.

در روزهای اخیر که پروژه کشته‌سازی ضدانقلاب به‌صورت زنجیره‌ای در حال انجام است، هر روز نام‌هایی مختلف از شهرهای ایران مطرح می‌شود که توسط نیروهای امنیتی کشته‌شده‌اند و پس از بررسی‌ها مشخص می‌گردد این افراد یا زنده هستند یا دلیل مرگشان موضوع دیگری بوده است.

اخیراً نیز یکی از افرادی که رسانه‌های ضدانقلاب روی ماجرای فوت وی مانور داده‌اند و تلاش می‌کنند مرگ او را با اغتشاشات اخیر مرتبط کنند، خانمی به نام فرشته احمدی اهل شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی است.

بعد از گذشت یک هفته از شکست پروژه ناامنی در مهاباد رسانه‌های بیگانه برای روشن نگه‌داشتن فتیله اخبار کذب و خالی نماندن صفحات اخبارشان به‌صورت دستپاچه سعی در روایت‌های مبهم، متناقض و دروغین در این زمینه دارند غافل از اینکه این تلاش‌ها هر چه بیشتر می‌شود چهره دروغین آن‌ها بهتر نمایان و تشت رسوایی آن بیشتر برملا می‌شود.

ماهی گیری رسانه‌های بیگانه از آب گل آلود مرگ «فرشته احمدی»

هرچند در روزهای اخیر نیروی انتظامی و دادگستری آذربایجان غربی با صدور بیانیه و اخباری ابعاد مرگ فرشته احمدی را به‌صورت شفاف در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌اند اما رسانه‌های وابسته به معاندین همچنان بر طبل توخالی پروژه کشته سازی می‌کوبند و برای رسیدن به این هدف صحبت‌های بردار فرشته احمدی را دستاویز قرار داده‌اند.

در ویدئویی از بردار فرشته احمدی که شب گذشته توسط بی‌بی‌سی منتشر شد برادر فرشته احمدی عنوان می‌کند ما در مورد مرگ خواهر هیچ شکایتی نداشته‌ایم و نداریم و انتشار اخبار در خصوص پیگیری مرگ خواهرم توسط خانواده‌اش شایعه‌ای بیش نیست.

بررسی و کالبدشکافی جسد فرشته احمدی باوجود درخواست مکرر نهادهای ذی‌ربط برای مشخص شدن علت مرگ توسط پزشکی قانونی از سوی خود خانواده رد شده است تکذیب شکایت خانواده فرشته احمدی از سوی برادرش در حالی عنوان می‌شود که در این ویدئو ابراهیم احمدی تأکید می‌کند خواهرم ۵ آبان در اغتشاشات شهرستان مهاباد به ضرب گلوله کشته‌شده درحالی‌که بررسی و کالبدشکافی جسد فرشته احمدی باوجود درخواست مکرر نهادهای ذی‌ربط برای مشخص شدن علت مرگ توسط پزشکی قانونی از سوی خود خانواده رد شده است.

در این ویدئو بردار فرشته احمدی بدون هیچ سند و مدرکی مرگ خواهرش را به ضرب گلوله از سوی مأموران انتظامی ربط می‌دهد و باوجود حق قانونی برای شکایت و پیگیری علت مرگ خواهرش توسط پزشک قانونی اقرار می‌کند هیچ شکایتی از کسی ندارد.

پلیس در حال پیگیری و شناسایی قاتل یا قاتلان

اما نیروی انتظامی در واکنش به اخبار منتشرشده بیانیه‌ای را رسانه‌ای کرده است. سرهنگ صادق شکری، رئیس پلیس آگاهی انتظامی آذربایجان‌غربی ضمن ابراز همدردی با خانواده متوفیان تجمعات اخیر در شهرستان‌های پیرانشهر و مهاباد، اظهار داشت: متأسفانه مواردی از اصابت تیر به مأموران امنیتی و مردم از بین جمعیت معترضان در تجمعات اخیر به وقوع پیوسته و گروه‌های ضدانقلاب و اشخاص مغرض از این فرصت به‌انحاءمختلف استفاده و اقدام به قتل شهروندان می‌کنند که به همین منظور پلیس با دستور ویژه برای پیگیری این موضوع اقدام می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در کنترل تجمعات غیرقانونی از هیچ‌گونه سلاح جنگی استفاده نمی‌شود، تأکید کرد: پلیس به جد در حال پیگیری و شناسایی قاتل و یا قاتلان و عوامل تیراندازی متوفیان در تجمعات اخیر بوده و ابعاد حادثه تلخ درگذشت متوفیان درحالی‌که بررسی است و باید از اظهارنظرهای خلاف واقع پرهیز شود.

مطابق پیگیری خبرنگار مهر تحقیقات پلیس در جهت یافتن سرنخ‌هایی پیرامون موضوع درگذشت خانم فرشته احمدی همچنان ادامه دارد. همچنین در جریان اتفاقات رخ‌داده اخیر برخی نیروهای انتظامی هم مجروح شده اند.

فرشته احمدی در منزل‌اش به قتل رسیده است

صدور بیانیه بلافاصله پس از مانور رسانه‌های معاند مبنی بر پروژه کشته سازی فرشته احمدی هر چند موجب رسوایی آنها شد اما برای روشن شدن بیشتر و ابعاد ماجرا دادگستری آذربایجان غربی نیز اقدام به انتشار خبری کاملاً شفاف در مورد مرگ فرشته احمدی کرد.

رئیس دادگستری آذربایجان غربی ضمن اینکه از تشکیل پرونده در رابطه با فوت فرشته احمدی خبر داد، اعلام کرد: این خانم با شلیک گلوله در منزلش به قتل رسیده است.

ناصر عتباتی در رابطه با جزئیات فوت خانم فرشته احمدی در شهرستان مهاباد نیز بیان کرد: برای بررسی علت فوت خانم احمدی پرونده کیفری تشکیل شده و بازپرس ویژه قتل با همکاری کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی و اداره اطلاعات استان به طور دقیق در حل بررسی پرونده هستند.

نکته قابل تأمل در خبر دادگستری اینکه طبق بررسی‌هایی که تا امروز انجام شده اثبات گردیده، شلیک گلوله از داخل منزل این فرد انجام شده و این موضوع را اعضای خانواده این خانم هم تأیید کرده‌اند. حسب اعلام مراجع انتظامی و امنیتی در محدوده منزل این خانم در زمان وقوع حادثه هیچ گونه تجمع، اغتشاش و حضور پلیس نیز وجود نداشته است.

در حال حاضر پرونده با موضوع قتل عمد تشکیل شده و بازپرس جنایی در حال بررسی موضوع و انجام تحقیقات مقدماتی است. این پرونده با دستور ویژه در حال رسیدگی است.

انتشار خبر دقیق مرگ فرشته احمدی از سوی دادگستری و بیانیه انتظامی استان در این خصوص به خوبی بیانگر دستپاچگی رسانه‌های وابسته به معاندین نظام در خصوص گرفتن ماهی از این آب گل آلود است، اقدامی که متأسفانه برادر فرشته احمدی نیز با آن همراه شده است.