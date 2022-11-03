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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۸:۰۳

رئیس شورای عالی فرهنگی دانشگاه گرگان:

حادثه تروریستی شاهچراغ یادآور روزهای ۱۳ آبان ۵۷ است

حادثه تروریستی شاهچراغ یادآور روزهای ۱۳ آبان ۵۷ است

گرگان- رئیس شورای عالی فرهنگی دانشگاه گرگان گفت:حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ(ع) و شهادت تنی از دانش آموزان بیگناه در صحن مطهر یادآور روزهای ۱۳ آبان ۵۷ است.

حجت‌الاسلام سید علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت حادثه تروریستی شاهچراغ اظهار کرد در آستانه ۱۳ آبان امسال حوادث مختلفی مانند اغتشاشات و فاجعه تروریستی در حرم شاهچراغ رخ داد که به نوعی یادآور روزهای ۱۳ آبان سال ۵۷ است.

رئیس شورای عالی فرهنگی دانشگاه گرگان ادامه داد: این مسئله اهمیت ۱۳ آبان امسال را دوچندان می‌کند زیرا روز ۱۳ آبان روز استکبارستیزی است و حادثه حرم مطهر شاهچراغ هم توسط داعشی هایی انجام شد که ابزار استکبار جهانی برای ایجاد اغتشاش و لطمه زدن به کشور ما بودند و این بار در حرم احمد ابن موسی خود را نشان دادند.

وی افزود: در بین شهدای شاهچراغ چند تن از دانش آموزان عزیز ما به شهادت رسیدند و روز ۱۳ آبان هم متعلق به شهدای دانش‌آموز است و این موضوع هم اهمیت حضور همه ما خصوصاً دانش آموزان را در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال بیشتر می‌کند.

طاهری بیان کرد: با توجه به موضوعات پیش آمده و اهمیت بیش از پیش حضور مردم در صحنه از مردم دعوت می‌کنم با شکوه تر و منسجم‌تر از سال‌های گذشته در صحنه حاضر شوند و به یاری خدا با حضور مردم فهیم و انقلابی ما این امر مهم اتفاق می‌افتد.

کد مطلب 5622847

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