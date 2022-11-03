به گزارش خبرنگار مهر، اغتشاگران ظهر پنجشنبه با ایجاد راهبندان در محور کرج - قزوین به نیروهای حافظ امنیت حمله وحشیانه کرده و آنها زخمی کردند.
در جریان این اقدامات سه نفر از نیروهای انتظامی و حداقل یک نفر از بسیجیان زخمی شدند.
کرج- تصاویری تکاندهنده و تلخ از حملات خشونتآمیز و سازمان یافته امروز در محور کرج - قزوین را میبینید.
به گزارش خبرنگار مهر، اغتشاگران ظهر پنجشنبه با ایجاد راهبندان در محور کرج - قزوین به نیروهای حافظ امنیت حمله وحشیانه کرده و آنها زخمی کردند.
در جریان این اقدامات سه نفر از نیروهای انتظامی و حداقل یک نفر از بسیجیان زخمی شدند.
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