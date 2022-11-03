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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۰۷

پنجره مهر؛

وحشی‌گری اغتشاشگران علیه نیروهای حافظ امنیت

وحشی‌گری اغتشاشگران علیه نیروهای حافظ امنیت

کرج- تصاویری تکان‌دهنده و تلخ از حملات خشونت‌آمیز و سازمان یافته امروز در محور کرج - قزوین را می‌بینید.

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به گزارش خبرنگار مهر، اغتشاگران ظهر پنجشنبه با ایجاد راهبندان در محور کرج - قزوین به نیروهای حافظ امنیت حمله وحشیانه کرده و آنها زخمی کردند.

در جریان این اقدامات سه نفر از نیروهای انتظامی و حداقل یک نفر از بسیجیان زخمی شدند.

کد مطلب 5622851

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    نظرات

    • IR ۱۷:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
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      وحشی ها
    • IR ۱۷:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      1 0
      پاسخ
      چرا پلیس تماشگر شده تا نیروهاش علیه مملکت بشورند چرا ضربه شصت به این اراذل نشون نمیده فقط نوپو تو تی وی نشون میدی مگر نمیبایتس هلی برد میکرد پدر اینهارو در میاورد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
    • علی IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      1 0
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      این افراد اغتشاشگر و ناامن کننده جامعه باید به سزای عملشان برسند. هر خرابکاری هزینه‌های دارد که باید فرد بپردازد چه دانسته یا جو زده باشد. نیروهای امنیتی بخاطر شرایط فتنه قدری مدارا می کنند تا افراد فریب خورده شرایط فعلی و اهداف دشمنان ایران را درک کنند. اما بتدريج باید آن ها شناسایی و مجازات شوند.
    • امین IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      1 1
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      تو رو به خدا این بساط رو زودتر جمع کنید، تا کی باید شاهد همچینجنایاتی باشیم، اینا دیگه اغتشاشگر نیستن رسما تروریستن!
    • IR ۱۹:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      1 0
      پاسخ
      پلیس اگر نمی تواند از سلاح استفاده کند باید حداقل دست و پای اغتشاشگران را خورد و خمیر کند تا دیگر فکر اغتشاش نکنند. اینها وحشی هستند و جز زبان زور نمی فهمند.
    • IR ۱۹:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      1 0
      پاسخ
      خدا ازتون نگذره الهی ،وحشیا دیگه شیطان رو روسفید کردید ،داعشیهای مزدور امریکایی ،نوبت ماست دیگه امونتونو میبریم
    • زهرا IR ۲۰:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      1 0
      پاسخ
      چرا نیروی انتظامی با این افراد برخورد قاطع و باز دارنده نداره؟؟!!واقعا بیشتر از این نباید درنگ کرد،، لطفا بااین افراد به شدت برخورد کنید
    • علی IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      3 0
      پاسخ
      سلام و درود بر مدافعان امنیت. شما رو به آقا ابوالفضل العباس قسم میدم به این بیشرف ها رحم نکنید دیگه چقد مماشات. واقعا آدمی متاسف میشه
    • M.M AE ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      5 0
      پاسخ
      هم وطن به هم وطن رحم نکند بیگانگان جای خود دارد... خدایا نگاهی...
    • ا ب IR ۲۱:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      5 0
      پاسخ
      اغتشاش گران داعشی
    • حسین موسوی IR ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      2 0
      پاسخ
      چرا چند نفر از این لیدرهای اغتشاشات اعدام نمی‌کنند حساب کار دستشان بیاید
    • IR ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      1 0
      پاسخ
      وقتی به نیروهای امنیتی حمله میکنند با تیر ساچمه ای بزنیدشان این وحشی ها را دستگیرکنید
    • مهدی IR ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      5 0
      پاسخ
      چرا نیروی انتظامی وارد عمل نمیشود ۸
    • IR ۲۲:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      4 0
      پاسخ
      برپدرو مادرکسی که باپلبس این کارومی کنه این جوانان بخاطرپول دلسوزمردوم نیستن جای پایس ایران اگه توخارج باپلبس این خشونت می کردن گردن همراهی زدن
    • IR ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      4 0
      پاسخ
      گردنشوبایدخوردبکنیداین اینجورباپلیس خشونت بکارمی بره حرامزاداگه همین پلیس هانبودن توالان بایدزیرپای داعشی خوردت می کردن باحانوادنامرد
    • حسن IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سلام بر نیروی انتظامی مرگ بر منافق
    • علی IR ۲۳:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      4 0
      پاسخ
      چرا این وحشیارو اعدام نمیکنید ؟ چرا چن تا از این خانمای اوباشو اعدام نمیکنید ؟
    • سید IR ۲۳:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      کاش این اتفاق نمی افتادما،درحال زندگی عادی پلیس درحال حفاظت حتی،نقطه صفرمرزی کشورمون
    • مهدی IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      نبابد اعتراض رو با زور جواب داد . حق تک تک مردمه که بیان از دولت و حکومت انتقاد کنن و موظفن به مردم جواب بدن . اگه در فسادها و اختلاسها دست ندارن باید شفاف سازی کنن نه اینکه فقط خبر بشنویم ۱۸۰ هزار میلیار گم شد در حالی که برای گرفتن یه وام ده میلیونی پدر طرف در میاد .
    • IR ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      خبرگزاری مهر ساختمان محل کارتون شناخته شده است محل سکونت کارکنانتون شناخته شده است افراد زیادی هستند که در هیچگونه تجمعاتی مشارکت نداشتند و در صدد انتقام جویی از شما بعنوان ماشینهای دروغ پردازی هستند یک ماه دیگه یک سال دیگه چند سال دیگه خیلی مهم نیست میان سراغتون و به زنان و بچه هاتون هم رحم نمیکنند
    • حمید خرازی IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      چرا پلیس با اسلحه ساچمه زنی مردم را میزنه؟؟؟
    • IR ۰۱:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      این لامذهبا باید به اشد مجازات برسند. در ملا عام تا حساب کار دستشان بیاید. که خونی به ناحق ریخته شود باید تقاصش را پس بدهند. من قبل از فوت مهسا امینی میدیدم تو اینستاگرام کلیپ علیه نیروی انتظامی میزارن.میگفتم این لعنتیا هدفشون امنیت مملکت. تهشم به آرزوشون رسیدن.
    • باشعور IR ۰۲:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      الان چی نشون دادی دقیقا؟؟؟ نشون نمیدادی سنگینتر بود..فیلتر انداختی روش تا ما چیو ببینیم؟؟؟ اونا واضح فیلم میگیرن نشون میدن و مردمو میکشونن سمت خودشون . شمام چقدر خاک برسرین همه چیو سانسور میکنین!!!اینجوری میخوایین مبارزه کنین؟؟؟!خب نشون بدین خشونتا اشوبگرا را
    • علی IR ۰۳:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      همان برخوردی را که علی علیه السلام با خوارج کردند باید با اینها شود رافت اسلامی به داعش داخلی چه معنایی دارد قوای سه گانه کی میخواهید از خواب بیدار شوید شاید هم خودتان را به خواب زدید
    • IR ۰۶:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      خدا نابود کنه ضد انقلاب و قمه بدستهای وحشی رو ،بخدا اینا خود شیطانند باید نابود بشن،قوه قضاییه خواهشا بشدت برخورد کن وگرنه مردم اقدام می کنند،ول کنید غربیهارو
    • IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      چرا باید افراد بیسواد و کمسواد پزشکان و نخبگان جامعه ما را دستگیر کنند و کتکشان بزنند آنها را بکشند افرادی که از کودکی از صبح تا شب در کوچه و خیابان ول بودند نه درسی نه مشقی نه استعداد و توانایی ای و در بزرگسالی با گذاشتن ریش و چادر بر سر کردن هر بلایی بر سر ملت می اورندبر عکس پزشکان و نخبگان جامعه
    • ناشناس IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      0 0
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      اینها کثافتهایی هستند که می خواهند بیان ایران را تجزیه کنند و نفت و گاز ایران را می خواهند.مرگ بر اغتشاشگر

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